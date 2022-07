Külföld :: 2022. július 27. 17:00 ::

Még az amerikai zsidó vezetés is megijedt a gázszállítások csökkenése miatt - gyorsan Európába küldtek egy izraelit

Amerikai kormánytisztviselők attól tartanak, hogy az Európába irányuló orosz gázszállítmányok csökkentése veszélybe sodorhatja az Európai Unió egységét.



A cinikus tekintetű izraeli (!), akit Amerika (pontosabban annak tényleges, azaz zsidó vezetése) Európába küldött, hogy tovább hergelje az országokat Moszkva ellen, és az előtte hajlongó Biden, még alelnökként 2015-ben (fotó: AP/Jacquelyn Martin)

A CNN szerint a Biden-kormány tisztviselői minden erővel azon dolgoznak, hogy európai szövetségeseik továbbra is megőrizzék egységüket Oroszország ellen. A Gazprom ugyanis nemrég húsz százalékra csökkentette az Északi Áramlat 1 vezetéken történő gázszállítást, és szerdán már csak ennek megfelelő mennyiség érkezett.

Amos Hochstein már Biden alelnöksége alatt a tanácsadója volt, 2011-17 között. Izraelben született, zsidó szülei Amerikából vándoroltak ki. 1992-95 között az izraeli hadseregben szolgált, ezt követően költözött Washingtonba, és egyből szárnyalni kezdett a karrierje. Mindebben persze semmi gyanús sincs... Mint ahogy az sem meglepő, hogy az ukrajnai Naftohazban is felügyelőbizottsági tag volt 2017-2020 között, jó pénzért. A helyzetre reagálva a Fehér Ház egyik elnöki tanácsadója, Amos Hochstein Európába utazott, és Párizsban, valamint Brüsszelben fog tárgyalni azokról a vészforgatókönyvekről, amelyeket az orosz szállítások csökkenése után életbe léptethetnek.

Ez volt az, amitől a legjobban féltünk – ismerte el az amerikai tisztviselő, majd hozzátette: az Európára gyakorolt nyomás közvetve még az Egyesült Államokra is kihathat, mivel ott is növekedhet a gáz ára, sőt még az áramköltségek is.