Külföld :: 2022. augusztus 11. 21:54 ::

Ukrán tábornok: Oroszország megduplázta légicsapásainak számát az előző hetihez képest

Oroszország megduplázta ukrajnai légicsapásainak számát az előző hetihez képest - közölte csütörtökön egy ukrán tábornok.

Olekszij Hromov dandártábornok sajtótájékoztatóján elmondta, ez napi 6-7 orosz légitámadást jelent. A csapások célpontja továbbra is az ukrán hadsereg és infrastruktúra Piszki városnál, de mivel az orosz gépek "szándékosan nem lépnek be a légvédelem hatóterébe, így a támadások hatékonysága alacsony".

A dandártábornok hozzátette, hogy Ukrajna erősítést küld a városba. A frontvonalban lévő Piszkit csak néhány kilométer választja el a jelenleg a Moszkva-barát szakadárok kezén lévő Donyecktől, ahol napok óta heves harcok folynak.

A Reuteres hírügynökség helyi tudósítója szerint egyelőre nem sikerült ellenőrizni, hogy Piszki orosz vagy ukrán ellenőrzés alatt áll-e: a szakadárok néhány nappal ezelőtt azt állították hogy elfoglalták a várost, az ukrán fél azonban tagadta ezt.

Olekszij Hromov közlése szerint Nagy-Britanniában eddig 2400 ukrán kapott katonai kiképzést, további 2400 fő kiképzése jelenleg is tart, és újabb 5 ezer fő kiképzése is tervben van. A kiképzési program annak a brit felajánlásnak a része, melynek keretében Nagy-Britannia 10 ezer ukrán katonát fog kiképezni negyedévenként. Ezen felül több más ország, köztük Kanada és Dánia is felajánlotta, hogy instruktorok küldésével segítik az ukrán katonák brit kiképzését.

(MTI)