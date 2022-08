Németország védelmi vezetője arra szólította fel a Nyugatot, hogy ne becsülje alá Moszkva katonai erejét.

Az orosz szárazföldi erők nagy része jelenleg Ukrajnában van lekötve, de még így sem szabad alábecsülnünk a bennük rejlő potenciált, bármikor megnyílhat egy második »háborús színház« – fogalmazott Eberhard Zorn, Bundeswehr legmagasabb rangú tábornoka.

„Az orosz haditengerészet nagy részét még nem vetették be az ukrajnai háborúban, és az orosz légierőnek is jelentős potenciálja van, ami a NATO-ra is veszélyt jelent” – tette hozzá a tábornok.