Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij egyik kulcsfontosságú tanácsadója azt mondta, Kijev határozza meg a háború végét, amikor befejezi területeinek felszabadítását, és jóvátételt követel Oroszországtól.

„Az Orosz Föderáció tisztviselői furcsa mantrát ismételgetnek: A különleges katonai hadművelet időben befejeződik, ám a Nyugat késlelteti ezt. Nos, úgy tűnik nem értik az egészet” – írja Podoljak Twitter-bejegyzésében, amit így folytat:

Széthulló orosz sereg...



Az ukrán védelmi minisztérium is gúnyos Twitter-bejegyzéssel jelentkezett ma, amiben ezt írták:

kremlin bots keep whining about "russophobia".

Let’s remind them of a book they keep ignoring - the dictionary.Phobia essentially means fear of something. But nobody is afraid of russkies&their crumbling army.

Let’s get our vocabulary straight:not russo-phobia,but russo-go-homia