NYT: amerikai és brit segítséggel hajtották végre a kelet-ukrajnai ellentámadást

Az ukrán hadsereget az amerikai és a brit hírszerzés is segítette a kelet-ukrajnai ellentámadásban – írja a The New York Times, amely részletes anyagot közölt a napjainkban zajló keleti és déli hadműveletek hátteréről.



Fotó: Ihor Thatchev/AFP

Azt írták: több amerikai tisztviselő is megerősítette, hogy a gyors rajtaütésekre alapuló stratégiát – amelyekre az ellentámadást alapozták – az utóbbi hónapokban dolgozták ki közösen ukrán katonai vezetőkkel.

A New York Times szerint először Volodimir Zelenszkij közölte a tábornokaival: egy nagyszabású hadművelettel bizonyítani akarja azt, hogy Ukrajna képes visszaszorítani az oroszokat. Az ő parancsára az ukrán hadvezetés kidolgozott egy tervet, amelynek a lényege egy déli ellentámadás volt Herszon térségében, amely egészen Mariupolig meg sem áll.

Az ukrán és amerikai katonai vezetők azonban végül arra a következtetésre jutottak, hogy ezt a gyakorlatban nem tudnák megvalósítani, és óriási veszteségeket szenvednének. Ezt követően újabb egyeztetésekre került sor, többek közt Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó, Mark A. Milley amerikai vezérkari főnök és Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének részvételéve.

Végül az amerikai hírszerzés értesülései alapján jutottak arra a következtetésre, hogy keleten vannak gyenge pontjai az orosz hadseregnek, és hogy azokat a pontokat csak nehezen tudnák megerősíteni, ha ott indítanának ellentámadást. Végül az ukrán vezetés úgy döntött, hogy két ellentámadást hajtanak végre: egyet Herszonban és egyet a Harkivi területen.

A terv lényege az volt, hogy mindkét helyen megpróbálnak áttörni, és bíznak abban, hogy legalább az egyik helyen sikerül.

Vagyis a herszoni ellentámadás sem csak egy elterelés volt önmagában (az utóbbi napokban ugyanis ezt is felmerült). Ezt a tervet aztán le is szimulálták, és ukrán, amerikai, valamint brit szakemberek is arra a következtetésre jutottak, hogy működhet, és győzelmet tudnak aratni.

A New York Times az anonimitást kérő amerikai tisztviselőktől azt is megtudta, hogy a támadó hadművelet csak a külföldi (és azon belül amerikai) hadi támogatásnak köszönhetően jöhetett létre, anélkül az offenzívát biztos nem sikerült volna végrehajtani. A lap szerint az ukránok sikeresnek értékelik a keleti ellentámadást, de úgy vélik, hogy a hosszútávú stratégiai célok eléréséhez szükség lesz arra, hogy délen is előretörjenek, és visszafoglalják a zaporizzsjai erőművet, bekerítsék az orosz erőket Mariupolban, és kiszorítsák Herszonból az orosz hadsereget.