Mihajlo Podoljak "ukrán" elnöki tanácsadó az orosz–ukrán háború 206. napjáról írt hivatalos Twitter-oldalán.

Apró, de profi farkasfalka továbbra is kecsesen tépi szét az orosz koscsordát déli és keleti irányban – fogalmazott Mihajlo Podoljak.

Az elnöki tanácsadó szerint Ukrajna inváziója a Kreml legnagyobb geopolitikai katasztrófájaként vonul be a történelembe.

206th day of the war. A small but professional "pack of 🇺🇦 Wolves" continues to gracefully tear apart the huge "herd of 🇷🇺 rams" in the southern and eastern directions. Invasion of Ukraine will go down in history as the "biggest geopolitical disaster" for Kremlin’s Politburo 2.0.