Salvini "meggondolta magát": Putyin a kormányváltás hajnalán vesztette el egyik fontos szövetségesét

Az oroszellenes szankciók egyik fő kritikusaként és Putyin barátjaként ismert Salvini egy interjúban beszélt az orosz-ukrán háborúról is - írta meg a Bloomberg.



Meggondolta magát...

Salvini beszélt a lehetséges külpolitikai fordulatról a kormányváltás esetén, és igyekezett tisztázni az olasz "jobboldal" hozzáállását az orosz-ukrán háborúhoz is. Salvini, Putyin egykori jó barátja és politikai szövetségese kijelentette, hogy

meggondolta magát az orosz elnökkel kapcsolatban, és nem látja esélyét annak, hogy új gázszerződés jöjjön létre Oroszország és Olaszország között akkor sem, ha ők kerülnek hatalomra.

Salvini Liga nevű pártja is tagja annak a Giorgia Meloni vezette, jobboldalinak mondott koalíciónak, amely várhatóan megnyeri a vasárnapi parlamenti választást.

Korábban az európai politikusok attól rettegtek, hogy egy erősen eurószkeptikus pártkoalíció kerülhet hatalomra, olyan szövetségesekkel, akik jó viszonyt ápolnak az orosz elnökkel. A Meloni vezette koalíció győzelme a várakozások szerint jelentősen hátráltatná az európai integráció mélyítésére tett kísérleteket, de általánosságban véve is felerősítheti a "populista" szólamokat az egész kontinensen. A szakértők megkérdőjelezik az Unió harmadik legnagyobb gazdaságának szankciók melletti kitartását is a "jobboldali" kormánypárt győzelme esetén.

Az előrehozott választás előtt az olasz "jobboldali" koalíció pártjainak vezetőjeként mind Berlusconi (Forza Italia), mind pedig Salvini (Liga) is többször jelezte szimpátiáját Vlagyimir Putyin irányába. Utóbbi 2018-ban azt mondta, hogy Oroszországban sokkal inkább érzi magát otthon, mint egyes uniós országokban.

"A háború közepette valóban megváltozott a véleményem Putyinról, mert amikor valaki elkezd egy másik országot megszállni, bombázni, tankokkal támadni, nos, akkor minden megváltozik" - mondta Salvini. Hozzátette, hogy a Liga eddig is megszavazott minden Oroszország elleni szankciót, de működőképességükkel szemben továbbra is fenntartásai vannak. Ez a fordulat igazi meglepetése lehet az európai politikának, hiszen Putyin az olasz kormányváltás előestéjén vesztette el egyik legrégebbi és legfontosabb európai szövetségesét, állapítja meg a Portfolió.

Salvini kiállt Olaszország NATO-tagsága mellett is, és hitet tett a katonai szövetség esedékes bővítése mellett is. Salvini májusban, a finn és svéd csatlakozási tárgyalások során még ellenezte a két északi ország belépését az Észak-atlanti Szerződés Szervezetébe. Ekkor még úgy vélekedett, hogy az ilyen irányú tárgyalások csökkentik az oroszok és ukránok között mihamarabbi béke lehetőségét, és csak elnyújtják a háborút.

Salvini beszédében nem elégedett meg Oroszország kritizálásával, hanem annak legfőbb szövetségese, Kína veszélyes gazdasági terjeszkedéseire is felhívta a figyelmet. Kína az idei évben több, fontos európai beruházást is bejelentett, legfőképp az elektromos autógyártás területén: a kínai CATL és EVE is akkumulátorgyárat épít Debrecenben, de érkeznek a BYD autógyártó-márka termékei és gyárai is az európai piacra. A kínai elektromos autóipar és akkumulátor ipar látványos fejlődése és európai terjeszkedése Salvininál is kiverte a biztosítékot. Az olasz pártvezér az európai ipari termelést félti attól, hogy egy autokrata rendszer termékei és árui árasztják el az unió piacait és kiszorítják a hazai/európai termelők termékeit.

A közeljövőben Kína a fő versenytársunk lesz, félnünk kell tőle, mert nem demokrácia, és készen állnak arra, hogy saját termékeikkel és áruikkal betörjenek az európai piacra, kezdve az autóiparral – mondta a Liga vezetője, aki óva intett Kínától mint üzleti riválistól.