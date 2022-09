Külföld :: 2022. szeptember 22. 09:22 ::

A New York-i demokrata párti főügyész csalással vádolja Trumpot és gyermekeit

Beperelte Donald Trumpot, családi vállalkozását és három felnőtt gyermekét szerdán a New York-i főügyész, aki azzal vádolja őket, hogy éveken keresztül nem mondtak igazat a volt amerikai elnök vagyonáról a bankoknak és a biztosítóknak.



Ez volna a főügyész... (fotó: AP/Richard Drew)

Letitia James demokrata párti főügyész a New York-i manhattani bíróságon indított polgári peres eljárást, "többrendbeli csalással és félrevezetéssel" vádolta meg a The Trump Organizationt a 2011 és 2021 közötti pénzügyi kimutatások elkészítésekor.

Azt is állította, hogy Trump hosszú idő keresztül arra használta vagyonát, hogy sikeres üzletemberként és politikusként láttassa magát és hírnevet teremtsen ezáltal, dollármilliárdokkal túlbecsültette vagyonát, hogy segítsen cégének kedvező pénzügyi feltételekhez jusson az ügyletek során, alacsonyabb kamatokat és az olcsóbb biztosítási fedezetet kapjon.

A 214 oldalas kereset Trump felnőtt gyermekeit, ifjabb Donald Trumpot, Eric Trumpot és Ivanka Trumpot is felelősként nevezi meg, valamint a vállalat régi vezetőit, köztük a volt vezérigazgatót, aki a céget vezette, Allen Weisselberg pénzügyi igazgatót.

A The Trump Organization világszerte szállodákat, golfpályákat és más ingatlanokat kezel, amelyeket Letitia James már több mint három éve vizsgál.

James 23 vagyontárgyról állította, hogy értékét "durván és csalárd módon túlbecsülték", és hivatala több mint 200 példát talált a félrevezető vagyonértékelésekre. Szerinte Trump úgy tett, mintha a Trump Towerben lévő lakása 30 000 négyzetméteres lenne, holott valójában 10 996 négyzetméteres volt, és hogy a 2015-ös 327 millió dolláros értékbecslése "abszurd" volt, mert akkoriban egyetlen New York-i lakást sem adtak el 100 millió dollárért. Azt is állította, hogy Trump a floridai Mar-a-Lago birtokot 739 millió dollárra értékelte azzal, hogy úgy tett, mintha lakhatásra lehetne fejleszteni, és hogy közelebb kellett volna értékelni 75 millió dollárhoz.

A per legalább 250 millió dollár "jogtalan haszon" visszaszerzésére irányul.

Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett nyilatkozatában a pert "egy rasszista főügyész újabb boszorkányüldözésének" nevezte, aki politikai haszonszerzés érdekében cselekszik.

A fekete James novemberben indul azért, hogy mostani tisztségében újraválasszák. Trump még nem jelentette be, hogy indul-e az elnökválasztáson 2024-ben, de többször utalt már erre.

James szerint Trump megsértett több állami büntető paragrafust, és valószínűleg a szövetségi büntetőjogot is, a főügyész egyben arra kérte ügyésztársait, valamint az adóhatóságot, hogy vizsgálódjanak.

A New York-i főügyész azt akarja elérni, hogy Trumpékat távolítsák el a cégvezetésből, és tiltsák el Trumpot és 3 gyermekét attól, hogy New Yorkban vállalati tisztségviselőként vagy igazgatóként tevékenykedjenek. Emellett felügyelőt akar rendelni a The Trump Organization mellé, és öt évre el akarja tiltani a céget és Trumpot attól, hogy New Yorkban kereskedelmi ingatlanokat vásároljon, vagy pénzt vegyen fel az államban található bankoktól.

James elmondta, hogy hivatala elutasította az alperesek megegyezési ajánlatait, de mint kifejtette "ajtónk mindig nyitva áll" a tárgyalások előtt.

Hozzátette, Trump megpróbálhatja máshová költöztetni a cégét vagy kölcsönt felvenni, de ez nem mentesíti őt a New York-i kötelezettségei alól. "Nem vonatkozhatnak más szabályok különböző emberekre ebben az országban vagy államban, és a volt elnökök sem különböznek ebben" - hangoztatta a főügyész.

(MTI)