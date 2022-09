Külföld :: 2022. szeptember 22. 21:19 ::

A szokásos: Iránt fenyegette az izraeli kormányfő New Yorkban

Az évtizedek óta tartó palesztin-izraeli konfliktus feloldását lehetővé tevő kétállami megoldásról is beszélt Jaír Lapid izraeli kormányfő csütörtökön New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés 77. ülésszakán felszólalva. Arról is biztosított mindenkit, hogy országa "mindent megtesz, ami csak szükséges" ahhoz, hogy Iránt eltántorítsa atomfegyver kifejlesztésétől.

"A két nép számára két állam elvén alapuló megállapodás Izrael biztonsága, gazdasága és gyermekeink jövője szempontjából is helyes" - jelentette ki Lapid. Hozzátette, hogy bármilyen egyezség előfeltétele egy olyan békés palesztin állam lenne, amely nem fenyegetné Izraelt.

A kormányfő közlése szerint az izraeliek többsége kétállami megoldást szeretne. Azonban a jövendő palesztin állam nem szabad, hogy "terroristák támaszpontjává váljon", Izrael békében és biztonságban szeretne élni - fűzte hozzá.

Vaszel Abu Jusszef, a Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PFSZ) végrehajtó bizottságának tagja a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva azzal reagált, hogy a konfliktus megoldása csak a korábbi egyezségek tiszteletben tartásával, a telepespolitika leállításával és Kelet-Jeruzsálem palesztin fővárosként való elismerésével lehetséges.

Tom Nides jeruzsálemi amerikai nagykövet viszont bátornak nevezte Lapid beszédét, amely összecsengett Joe Biden amerikai elnök nyári izraeli látogatásán tett kijelentéseivel.

Lapid a felszólalásban újfent bírálta Izrael regionális riválisát, Iránt. "Az egyetlen mód annak megelőzésére, hogy Irán atomfegyverhez jusson, ha hitelt érdemlő katonai fenyegetést teszünk le az asztalra" - fogalmazott. "Vannak képességeink, és nem rettenünk vissza attól, hogy használjuk is őket" - tette hozzá.

(MTI)