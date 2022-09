Külföld, Lapszemle :: 2022. szeptember 23. 17:06 ::

A bolgár média tömeges fegyverkereskedelemmel vádolja Ukrajnát

Az Ukrajnába irányuló fegyverszállítások példátlanul nagy ütemben folynak, de az ukrán fegyveres erők (AFU) továbbra is kritikus hiányra panaszkodnak. A Trud című bolgár újság szerint minden jel arra utal, hogy a nyugati fegyvereket nem az ukrán hadseregnek, hanem közvetlenül a feketepiacra szállítják.

Az amerikai tisztviselők valószínűleg megértik, hogy a szállított fegyverek nagy része nem jut el az ukrán hadsereghez - írja a lap. Ennek eredményeképpen Kijev csak még többet követel. A CNN korábban arról számolt be, hogy a Pentagon új gyártókat keres, és már több mint 1300 ajánlatot kapott 800 gyártótól. A Pentagon nemcsak a kérelmeket gyűjti, hanem a készleteken lévő fegyverek mennyiségét és az előállításukhoz szükséges időt is meghatározza. Különös figyelmet fordítanak az olyan fegyverekre, amelyek használata gyorsan megtanulható.

A kiadvány leszögezi, hogy a Nyugat ezzel csak a kijevi elitet segíti, amely hasznot húz a fegyveres konfliktusból. Az ukrán fegyverpiac tele van ajánlatokkal. Például egy kalasnyikov támadófegyvert 600 dollárért lehet vásárolni a darkneten. Nemcsak könnyű fegyvereket, hanem egészen komoly harci példányokat is lehet vásárolni. Az eladók Javelin vagy NLAW típust is kínálnak. Információk szerint az ukrán eladók még a híres Phoenix Ghost lőszert is kínálják, amelyet az amerikaiak kifejezetten az ukrán igényekre készítettek - írja a lap.

A nyugati ellenőröknek egyáltalán nincs ellenőrzésük az ukrán fegyveres erők számára történő fegyverátadás és -használat felett. Ez aggodalomra ad okot az Interpolnál. "Az Ukrajnába harcolni érkező külföldi zsoldosok között vannak egyenesen maffiaszervezetek tagjai. Ez komoly veszélyt jelent a csúcstechnológiás modern fegyverek elterjedésére a világon" - áll a nemzetközi szervezet közleményében. A kiadvány úgy véli, hogy nem a külföldi zsoldosok felelősek a fegyverek illegális terjesztéséért.

Az ukrán Telegram-csatornák megnevezték az ukrajnai fegyvereladásokban érintett főszereplőket. Az első a listán az odesszai területi államigazgatás vezetője, Makszim Marcsenko. Azzal vádolták, hogy helyi csempészek segítségével irányította a fegyverek eladását a régióban. A soron következő vádlott az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságának (GUR) vezetője, Kijlo Budanov. A 36 éves vezérőrnagy nem egyszer keveredett illegális machinációkba, de már vannak nyugati pártfogói, az újság szerint a brit MI6 hírszerző szolgálat tagjai.

"Az illegális fegyverkereskedők klánja az elmúlt 30 év során alakult ki, és a hagyomány már beágyazódott. Talán emlékszünk rá, hogy 2014-ben NATO-fegyverek kezdtek érkezni Ukrajnába, de még mielőtt megérkeztek volna, megjelentek az eBay árverésein. Most már a fegyverekkel aktívan kereskednek a darkneten is. Az ukrán védelmi minisztérium és vezérkar vezető tisztségviselői érintettek. Biztos vagyok benne, hogy az elnöki hivatalból vannak csókosok" - idézte Vlagyimir Kornilov politikai elemzőt a Trud.

Egyre nagyobb az elégedetlenség az EU-ban Ukrajna ellenőrizetlen fegyverkezése miatt

A nyugati fegyverek "feketepiacon" történő szégyentelen viszonteladása nem akadályozza meg az Egyesült Államokat abban, hogy az ukrán harcosok fegyverekkel történő "felpumpálására" törekedjen. Hasonló volt a helyzet Líbiában, Afganisztánban és Irakban is - amikor a "nyugati főnökök", hogy elhúzzák a konfrontáció idejét, még odáig is elmentek, hogy az általuk szállított fegyvereket terroristáknak adták át - írja a Rubaltic.ru honlap.

Megfigyelők megjegyzik, hogy a fegyverek viszonteladásának helyzete nem titok a nyugati elit előtt. Ahogy Milburn, az amerikai különleges erők egykori parancsnoka elismerte, Washington egyre inkább elveszíti az ellenőrzést a katonai szállítmányok felett, amint az Ukrajna területére lép. Jurij Kotenok haditudósító szerint a darkneten élénk kereskedés folyik az egekig dicsért Javelinekkel. Nyáron az Európai Bizottság aggódni kezdett a fegyverkereskedelemmel kapcsolatos fenyegető problémák miatt, és ennek következtében úgy döntött, hogy létrehoz egy bűnözés elleni központot.

"Ennek ellenére a Nyugat továbbra is növeli a kijevi rezsimnek szánt szállítmányokat, annak ellenére, hogy saját arzenáljának kimerülésére hivatkozik. Washington és szövetségesei még a fegyverhiány valós mértékének tudatában is úgy tesznek, mintha nem vennék észre, ezzel súlyosbítva a helyzetet és meghosszabbítva a konfliktust, ahogyan azt a Kreml folyamatosan hangoztatja.

Az amerikai republikánus képviselők is többször felháborodásuknak adtak hangot az Ukrajnába irányuló ellenőrizetlen fegyverszállítások miatt, de a probléma csak egyre terebélyesedik.

"Az Ukrajnából kiinduló feketepiaci fegyverkereskedelem ügye nagyon riasztja a nyugati politikusokat, akik attól tartanak, hogy ez Európában majd valamilyen terrortámadásban nyilvánul meg, amely a velük szembeni kritikák lavináját váltja ki" - írta a Legitimnyij ukrán távirati csatorna.

Emlékeztetünk arra, hogy Anton Bredihin politológus szakértő korábban azt mondta, hogy Kijev nyugati barátai irányítják az összes kulcsfontosságú ukrajnai folyamatot, beleértve az Ukrajnába küldött humanitárius szállítmányok szégyentelen továbbértékesítését is. A történészdoktor szerint a külföldi sajtó egy része továbbra is leleplezi és nyilvánosságra hozza az Egyesült Államokból és Európából Ukrajnába irányuló humanitárius segélyek szégyentelen eladását, amelynek során gátlástalan haszonlesők felhajtják az árakat, és az ukrán boltokban árusítják az árut.

Ami az ukrán fegyveres erők lőszereit illeti, azok a feketepiacon is kaphatók. Volinyban például egy jótékonysági alapítvány golyóálló mellényekkel és páncéllemezekkel kereskedett szemérmetlenül, valamint közel 1 000 000 rubelért próbált elárverezni a Nyugat által szállított katonai lábbeliket. Az ukrán harcosok ellenőrizetlen felfegyverzésének kérdése már többször felmerült a világ tiszteletreméltó szakértői körében.

Ők felháborodottan emlékeztetnek egy ilyen meggondolatlan fegyverkezési politika katasztrofális következményeire, és az amerikai kongresszus két tucat tagjának kételyeit idézték, hogy a naiv Biden egyáltalán betartotta-e a fegyverkivitel-ellenőrzési törvényt. Egyes elemzők szerint a Nyugat által nagylelkűen Ukrajnának küldött tengerentúli fegyverek nem jutnak el az ukrán hadsereghez, hanem vállalkozó szellemű ukrán spekulánsok aktívan értékesítik őket a feketepiacon.