Megkezdődött délután a részleges szenátusi választások második fordulója Csehországban

Megkezdődött pénteken délután a részleges szenátusi választások második fordulója Csehországban.

A hagyományoknak megfelelően a voksolás kétnapos: pénteken délután kettőtől este tízig, szombaton pedig reggel nyolctól délután kettőig lehet szavazni. Az eredmény szombat estére várható.

A részleges szenátusi választásokon kétévente a 81 tagú felsőház egyharmada, azaz 27 mandátum újul meg, amelyekért az idén 178 jelölt versengett. Az egy hete megtartott első fordulóban csak három jelöltnek sikerült a mandátumszerzés, amihez a leadott szavazatok több mint 50 százaléka volt szükséges.

A mostani, második fordulóba 24 körzetben az első forduló két legsikeresebb jelöltje jutott tovább, nyerni pedig az fog, aki megszerzi az egyszerű többséget. A választási körzetek többségében - 17-ben - a kormánykoalíció és az ellenzéki ANO mozgalom jelöltjei mérkőznek meg egymással.

Függetlenül az eredménytől azonban már most biztos, hogy a kormánykoalíció továbbra is megtartja többségét a 81 tagú parlamenti felsőházban. Bekerült a második fordulóba Milos Vystrcil, a szenátus jelenlegi elnöke is, aki az ODS jelöltje. Amennyiben Vystrcilt újraválasztják, valószínűsíthető, hogy továbbra is ő marad a felsőház elnöke.

A részvételi arány szenátusi választások első fordulójában 42,7 százalékos volt, a második fordulóban azonban mindig jóval alacsonyabb szokott lenni: a prágai sajtóban megjelent vélemények szerint 20 százalékon aluli részvétel várható.

