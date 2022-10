Elon Musk közzétette elképzelését az orosz-ukrán háború lezárásáról. A Tesla atyja négy pontban vázolta vízióit, magára vonva ezzel sokak haragját, akik nyomdafestéket alig viselő szitkokat szórtak rá. Ráadásul nem csak a közemberek, de a németországi ukrán nagykövet is, írja a Totalcar.

Musk szerint a következő feltételek mellett lehetne lezárni a háborút:

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral.