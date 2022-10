Külföld :: 2022. október 8. 22:14 ::

Szakértő: sarokba szorított oroszlánként viselkednek az oroszok, de atomcsapásnak egyelőre nincs jele

Azért fenyegetőznek egyre többet az oroszok, mert az utóbbi időben sorra szenvedték el a kudarcokat az ukrajnai háborúban – többek közt erről beszélt két magyar biztonságpolitikai szakértő az ATV Híradónak – írja az Index.

Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense azt mondta: nincs jele annak, hogy az oroszok beváltanák a fenyegetésüket, és atomfegyvert vetnének be Ukrajnában. „Ha valaki, mondjuk, nukleáris csapásra készül, akkor a vezetés bunkerbe vonul vissza, a hadászati csapásmérő erőket, az oroszoknál ezek az úgynevezett kozmikus erők, ezeket riadókészültségbe helyezik” – fogalmazott a szakértő.

Hozzátette azt is: a nukleáris töltetek többsége egy Budapest méretű város 70%-át is képes lenne elpusztítani, valamint az elektromágneses impulzusok ennél is nagyobb körzetben okoznának károkat.

Kis-Benedek József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára mindeközben arról beszélt, hogy az állandó orosz fenyegetőzésben a frontokon elszenvedett kudarcok köszönnek vissza.

Ha egy oroszlánt beszorítanak a sarokba, akkor az védekezik, és ebben a helyzetben van Putyin, így hozta meg azt a döntést, ami a tartalékosok bevonulására vonatkozik, mert sorozatos veszteséget szenvednek Ukrajnában

– fogalmazott Kis-Benedek József.