Külföld :: 2022. október 25. 16:52 ::

A Dardanelláknál emlékezett meg az első világháborús hősökről a honvédelmi miniszter

Magyarország és Törökország közös múltja előtt tiszteleg az osztrák-magyar katonák emlékműve a Gallipoli-emlékparkban, a törökországi Canakkaléban - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, amikor kedden Hulusi Akar török nemzetvédelmi miniszterrel közösen átadták az I. világháborúban a Dardenellák védelmében küzdő osztrák-magyar tüzéreknek emléket állító emlékművet.

A Szalay-Bobrovniczky Kristóf törökországi látogatásán elhangzottakról a Honvédelmi Minisztérium (HM) tájékoztatta az MTI-t.

Közleményükben azt írták, Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszédében kiemelte, minden háborúzó nemzetnek vannak olyan helyei, amelyek sorsdöntő csaták helyszínei, és amelyeket az ott tanúsított bátorság, önfeláldozás és személyes áldozat emel a nemzeti emlékhelyek közé.

"Ezek közül is kiemelkednek az első világháború gigantikus csatáinak színterei. Az ezeken vívott harcok a legnagyobb erőfeszítésekre kényszerítették az itt harcolókat, a modern fegyverek addig soha nem látott veszteségeket okoztak a soraikban" - idézték a minisztert.

Hozzátették, a miniszter szerint Gallipoli is egy olyan csatahely, ahol a török katonák hősiesen küzdöttek egy ugyanolyan bátran és elszántan, de sokkal jobban felszerelt ellenféllel, és ebben a helyzetben nyújtott segítséget az Osztrák-Magyar Monarchia, amikor tüzérütegeket küldött a török hadsereg támogatására. A tüzérséggel magyar katonák is érkeztek, és együtt harcoltak a török katonák oldalán.

A közlemény szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott, az emlékmű nemcsak ennek a bajtársi küzdelemnek állít emléket, hanem "emlékeztet azokra a történelmi harcokra, amelyeket megbékéléssé és kölcsönös tiszteletté oldott az idő", "mementót állít a magyar és a török nép hosszú együttélésére, történelmük összeforrására, és arra, hogy a katonahősök és a bátorság feltétlen tisztelete összeköti a két nemzetet".

"A Honvédelmi Minisztérium kezdeményezésére elkezdett projekt eredményeképpen létrejött emlékmű főhajtás a katonáink bátorsága előtt, helyszíne pedig tisztelgés közös múltunk előtt - tovább erősítve egyúttal a két ország jelenkori együttműködését" - idézték a minisztert.

A HM közleménye szerint az ünnepségen elmondott beszédében a török nemzetvédelmi miniszter kiemelte: az emlékmű annak jelképe is, hogy a történelem során és a jelenben is az összefogás szükséges az akadályok legyőzéséhez. Hulusi Akar aktívnak nevezte a két ország együttműködését, a Szalay-Bobrovniczky Kristóffal folytatott megbeszéléseit hasznosnak és gyümölcsözőnek ítélte meg, és szorgalmazta a további együttműködést a védelmi terület mellett más - gazdasági és kulturális téren - is - közölte a Honvédelmi Minisztérium.

(MTI)