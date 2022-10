Külföld :: 2022. október 27. 13:57 ::

Korrespondent: arról pletykálnak, hogy Ukrajna "egyes barátai" hivatalosan is beszállnak a háborúba

A Korrespondent számolt be arról, hogy az ukrán médiában egyre terjednek a pletykák arról, hogy Ukrajna szövetségesei beszállhatnak a háborúba. Mint írták, nem a NATO-ról van szó kollektíve, hanem „Ukrajna egyes barátairól”. Példának említették, hogy egy amerikai elit hadosztály már az ukrán határon van.



Fotó: U.S. Army/Henry Villarama

Három nappal ezelőtt a CBS News arról számolt be , hogy az amerikai hadsereg 101. légideszant hadosztályát Európába vezényelték. Erre közel 80 év óta először került sor az Oroszország és az Egyesült Államok vezette NATO közötti feszültségek erőteljes növekedése közepette.

Az egyik legelitebb amerikai légideszantos egység állítólag Romániában állomásozik, kevesebb mint 5 km-re az ukrán határtól.

A 101. légideszant hadosztály 4700 amerikai katonája jelenleg közös gyakorlaton vesz részt román kollégáival a román-ukrán határ közelében.

Edwin Matthaidess ezredes, a 2. dandár harccsoport parancsnoka elmondta, hogy ő és csapatai az amerikai erők közül a legközelebb kerültek az ukrajnai harci műveletekhez. A maguk részéről megjegyezte, hogy „szorosan megfigyelték” az orosz csapatokat, „kiképzési célpontokat állítottak fel”, és olyan gyakorlatokat hajtottak végre, amelyek „pontosan azt utánozzák, ami a háború alatt történik”.

A lap idézi a korábbi CIA igazgató, David Petraeus nyilatkozatát is, szerinte az amerikai hadsereg bármikor be tud lépni Ukrajna területére, ha az orosz megszállók „sokkoló és szörnyű” akciókra készülnek. Elmondása szerint Washingtonban erre a forgatókönyvre is készülnek, idézi a Mandiner.