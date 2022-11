A Nike felfüggesztette együttműködését Kyrie Irvinggel, az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Brooklyn Nets sztárjával.

A sportszergyártó egyúttal jelezte: már nem tervezi piacra dobni a játékos új, szignált cipőjét.

Az ügy előzménye, hogy az olimpiai és világbajnok kosaras nemrég megosztott a közösségi oldalán egy olyan dokumentumfilmre mutató linket, amely sok bírálatot kapott az Egyesült Államokban antiszemita, homofób, nőgyűlölő és iszlámellenes tartalma miatt.

A Nets és Irving nem sokkal később félmillió dollárt adományozott közösen egy diszkrimináció ellen küzdő civil szervezetnek, ám a 30 éves játékos - aki már törölte a sértő linket - két sajtótájékoztatón sem volt hajlandó nyilvánosan elhatárolódni a filmtől. Emiatt Adam Silver, az NBA főigazgatója élesen bírálta Irvinget, akit klubja rasszista megnyilvánulásért ötmeccses eltiltással büntetett. (Tehát a néger is lehet rasszista, ha nem fehérek a célpontok... - a szerk.)

A 2016-ban a Clevelanddel NBA-bajnok kosaras csütörtökön egy bejegyzésben elnézést kért tettéért, és közölte, nem akart senkit megbántani.

Irving és a Nike együttműködése 2011-ben kezdődött.

(MTI)

Frissítés: "Héberektől a négerekig"

A megosztott bűnös film címe: Hebrews to Negroes: Wake Up Black America (Héberektől a négerekig: ébredj fel fekete Amerika!). A film alapjául szolgáló könyv szerint a négerek a bibliai izraeliták leszármazottjai, csak a zsidó összeesküvés ezt eltitkolja, és mindezt még holotagadással is tetézik.