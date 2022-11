Külföld :: 2022. november 7. 12:54 ::

Tádzsik, azeri és afgán állampolgárok követték az iráni terrortámadást

Tádzsik, azeri és afgán állampolgárok követték el a dél-iráni Siráz tartományban októberben történt, 13 halottal járó terrortámadást - jelentette hétfőn az IRNA iráni állami hírügynökség.

Az IRNA hírszerzési forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy a mecsetbe fegyverrel berontó tádzsik Szobhán Komrúninak - aki a kórházban belehalt az őrizetbevétele során szerzett sebesüléseibe - egy afgán és egy azeri társa is volt, az utóbbit a hatóságok a merénylet koordinátorának tartják.

A hatóságok összesen 26 embert vettek őrizetbe az ügyben, mindegyik afgán, azeri vagy tádzsik állampolgár, és vélhetően szélsőséges szervezetekkel állnak kapcsolatban - derül ki a tájékoztatásból.

Hozzátették azt is, hogy a gyanúsítottak közül néhányan hasonló támadásokat terveztek Irán más, kormányellenes tüntetésektől hangos részein, például a délkeleti Szisztán tartományban.

Jóllehet az októberi merényletért az Iszlám Állam terroristaszervezet jelentkezett, a teheráni vezetés a több hete tartó tüntetéssorozatra utalva sietett leszögezni, hogy "az ellenségnek kapóra jönnek a zavargások, amelyek révén könnyebben tud végrehajtani terrortámadásokat".

A terroristák október 26-án ütöttek rajta a dél-iráni Siráz tartományban található, turisták körében is népszerű Sah Cserag mecseten, ahol a síita iszlámban több nagyra becsült jámbor férfi mauzóleuma is található. A lőfegyveres támadásban 13 zarándok halt meg, köztük gyerekek is, további 40-en pedig megsebesültek.

