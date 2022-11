Külföld :: 2022. november 28. 07:56 ::

Mindhárom törvény megerősítést nyert a népszavazáson Szlovéniában

Az ellenzéki Szlovén Demokrata Párt (SDS) által kifogásolt mindhárom törvény megerősítést nyert a vasárnap tartott népszavazáson Szlovéniában - közölte a szlovén közszolgálati televízió (RTV).

A kormány összetételéről, az RTV-ről, valamint a tartósan gondozásra szoruló emberek ápolásáról szóló törvényről a Janez Jansa vezette jobboldali SDS kezdeményezett ügydöntő népszavazást.

A szlovén törvények szerint ahhoz, hogy a népszavazás érvényes legyen, a szavazásra jogosultak legalább egyötödének - 20 százaléknak - kellett ugyanarra voksolnia a kérdésben.

A szavazatok csaknem teljes feldolgozottsága alapján a polgárok mindhárom törvényt helybenhagyták, és ezzel a kormány elképzeléseit támogatták.

Az új szlovén baloldali kormány, amely júniusban alakult meg, növelni szerette volna a minisztériumok számát. A tervek szerint tizenkilenc minisztériuma és egy tárca nélküli minisztere lett volna a kabinetnek. Az előző, jobboldali kormánynak tizennégy minisztériuma és három tárca nélküli minisztere volt. Az SDS úgy vélte: a tárcák számának emelése növelné a költségeket, és a kabinet nem lenne hatékonyabb, ezért indítványt nyújtott be a nemzetgyűlésnek népszavazás kiírására. A választópolgárok 56,2 százaléka szavazott az új törvény mellett, így a kormányt átalakíthatják.

A Robert Golob miniszterelnök vezette kabinet a nyár folyamán módosította a közszolgálati televízióról és rádióról szóló törvényt, amely több jelentős változást tartalmaz a közintézmény vezetőségének összetételén át a szerkesztők kinevezéséig. Az új rendelkezés szerint az RTV-t négytagú igazgatóság vezeti majd, és megszűnik a vezérigazgatói tisztség. Eltörlik továbbá a 29 tagú program- és a 11 tagú felügyelőtanácsot is, és helyette 17 tagú RTV Tanácsot hoznak létre, amelybe a parlament már nem delegálhat tagokat. Az új törvény nagyobb jelentőséget tulajdonít a szerkesztőségek véleménynyilvánításának és a felelős szerkesztők kinevezésének is. Az állampolgárok 62,5 százaléka a változtatások mellett szavazott, így ez a törvény is hatályba léphet.

A harmadik törvény az egészségügyi és szociális területet érinti. Az illetékes intézmények már több mint egy évtizede figyelmeztetnek a gondozásra szoruló emberek ápolásáról szóló törvény módosítására, amely az elöregedő lakosság miatt sok problémát vet fel. A törvényt még a Jansa-kormány alatt fogadták el. Az új kabinet szerint azonban a felállított keretek számos ok miatt nem tudnak megvalósulni időben, ezért egy év haladékot kért. Az SDS ugyanakkor a törvény azonnali hatálybalépését követelte. Az állampolgárok 61,8 százaléka támogatta a tartós gondozási törvény bevezetésének elhalasztását.

(MTI)