A Parler amerikai közösségi platform közölte, lemondott arról, hogy Kanye West rapper és üzletember megvásárolja. A zenész Twitter-fiókját péntek reggel felfüggesztették.

A néger, aki hivatalosan Yére változtatta a nevét, októberben jelentette be, hogy ajánlatot tett a konzervatívok által kedvelt Parlerre, közlése szerint tettét a szólásszabadság védelme indokolta.

A Parler anyavállalata, a Parlement Technologies "egyességre jutott Yével a Parler eladásáról szóló megállapodás felbontásáról" - írta csütörtökön a Parleren a cég.

"November közepént hoztuk meg a döntést, mindkét fél érdekében" - tették hozzá. Közlésük szerint "a Parler továbbra is vizsgálja a platform növekedésének és fejlődésének lehetőségeit".

Mióta "antiszemita" üzeneteket írt az Instagram és a Twitter közösségi portálokon, Kanye West fokozatosan elveszíti üzleti partnereit. A "kiszámíthatatlan viselkedéséről és vitatott ízléséről" ismert "művésszel" a Balenciaga, majd az Adidas is felbontotta a szerződését.

Csütörtökön Alex Jones jobboldali műsorvezető egy adásában West bevallotta, hogy csodálja Adolf Hitlert.

Frissítés: íme a videó - a Führer kikérné magának, hogy ilyen maskarába öltözött idióták nyilatkozgassanak róla:

Kanye on Alex Jones:I see good things about Hitler.Every human being has something of value they brought to the table, especially Hitler. pic.twitter.com/Vs473iREDI

A 2018-ben indított Parler azután vált népszerűvé, hogy Donald Trump elnök Twitter-fiókját a Capitolium 2021. januári ostroma után felfüggesztették. A közösségi háló a Twitter alternatívájának tekinti magát, miként a Gab, a Gettr, vagy a Trump által indított Truth Social.

Pénteken kora reggel Kanye West Twitter-fiókját fefüggesztették, miután a zenész egy Dávid-csillaggal kombinált szvasztikát ábrázoló képet jelenített meg a mikroblogon.

Elon Musk, a Twitter új vezérigazgatója a közösségi oldalon megerősítette a felfüggesztést egy Twitter-bejegyzésben, melyben válaszolt Ye egy bejegyzésére, amelyben a milliárdosról egy előnytelen fotó látható. Musk azt írta, ez Ye utolsó tweetje.

"Mindent megpróbáltam. Ennek ellenére (Ye) ismét megsértette az erőszakra való felbujtás elleni szabályt. A fiókot felfüggesztjük" - olvasható Musk bejegyzésében.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.

Just clarifying that his account is being suspended for incitement to violence, not an unflattering pic of me being hosed by Ari.



Frankly, I found those pics to be helpful motivation to lose weight!