Így is lehet: pisztolyával akadályozta meg egy iowa-i anya a gyermeke elrablását

A hét folyamán az újbudai rendőrgyilkosság kapcsán áttekintettem azokat a sarokpontokat, amelyek az általam vélt legfontosabb megállapításokat, gondolatokat tartalmazták. Tágítva a teret, szóba hoztam Nyugat-Európát, sőt, az Egyesült Államokat is, érintve egy texasi példát, ahol a polgári önvédelem, mint olyan, vélhetően többek életét is megmentette. „Odaát” persze teljesen más felfogás alakult ki erről, meg úgy általában a rendvédelemről is (jelen cikk készültének pillanatában is egy ilyen témájú írás virít portálunk főcímében), s nem is gondolom, hogy az ottani rendszer egy az egyben, importcikként átültethető ide, de minden, az elmúlt években történt viszontagság ellenére is messze több tisztelet övezi a rendőröket ott, mint Magyarországon, a felszereltségről nem is beszélve. Ezzel persze nem azt állítom, hogy ott minden rendőr tiszteletet érdemel – távolról sem –, de a rendvédelmi szervekről alkotott kép merőben eltérő, mint az itthoni, amely lényegében egy dupla nullához közelít – sajnálatos módon. De most jöjjön az iowa-i történet.

A Fox családhoz tartozó, Iowa állam fővárosában, Des Moines-ban működő KDSM-TV aggasztó hírekről számolt be . Január 5-én két rosszarcú hajléktalan a Hubbel Tower Apartments épületében sétálgatott a Walnut Street-nél, nem éppen jó szándékból. Hogy, hogy nem, de az épület igazgatójának, menedzserének az irodája előtt ólálkodtak, az egyikük, Laurie Lynn Potter pedig integetni kezdett Shay Lindberg lakásmenedzsernek. Lindberg persze nem ismerte őket, kinyitotta az ajtót, hogy nincs-e valami probléma, mellette volt a kisfia is. A beszámoló szerint ekkor Potter megragadta a gyereket, hogy adják vissza neki, mert ő az igazi anyja, majd el akart menekülni vele. Azonban a történet nem itt ért véget, hiszen Lindbergnél fegyver volt, amit azon nyomban elő is vett, majd felszólította a bűnözőket, hogy távozzanak. Pottert és bűntársát gyermekrablással vádolják



Megbízható arcok Des Moines utcáin: Michael Ernest Ross és Laurie Lynn Potter (fotó: Polk County Sheriff Office)

A Des Moines-i rendőrség (Des Moines Police Department) szóvivője, Paul Parizek őrnagy kijelentette, hogy az ügy pozitív végkimenetelének kulcseleme mindenképpen az volt, hogy a valódi anya rendelkezett pisztollyal, ami nem félt elővenni, amikor a helyzet úgy kívánta. (Ezt hasonlítsuk össze a hazai állapotokkal, ahol még a rendőröknél is hetekig vizsgálgatják, jogos és „arányos” volt-e az esetleges fegyverhasználat, amely amúgy is szökőévente egyszer fordul elő. Röhej, nem?) A gyermeket tehát az mentette meg, hogy Lindberg rendelkezett lőfegyverrel.

Ezt követően Lindberg értesítette a Per Mar Security Services-t, akik az épületeket összekötő ún. „skywalk”-okat (lényegében üvegborítású hidakat) ellenőrzik és felügyelik. Will Hunter munkatárs a megadott adatok alapján felismerte Pottert, majd a párost azon kapta, hogy cigarettázva a skywalk közelében kolbászolnak. Elmondása szerint többször is megpróbáltak itt tábort verni a hét folyamán (Magyarországról kissé nehéz ezt elképzelni, de én úgy gondolom, hogy ezeknél a hidaknál legalább annyira jól lehet(ne) bűnözni, mint idehaza az aluljárókban, persze ez elég durva összehasonlítás annak tükrében, milyen gyatra a közbiztonság ezen magyarországi aluljárók nagy részében), ez már azonban nem sikerülhetett nekik. Hunter felhívta a rendőrséget, s azok kiérkezéséig követte a bűnözőket. Pottert és Michael Ernest Ross névre hallgató társát a bűncselekmény miatt még aznap előállították. „Meglepő módon” Potter próbaidőn volt, így súlyosabb büntetésre számíthat.



Egy Des Moines-i skywalk. Amúgy nagy ötlet, hiszen megkönnyíti a járókelők közlekedési lehetőségeit, a város felfedezését (forrás: catchdesmoines.com)

Nos, ez egy (sokadik) olyan példa volt, hogy az ellenérzések dacára bizony jó szolgálatot is tehet a szabadabb fegyverviselés. Az Egyesült Államokban is régóta téma ennek mikéntje, általában az iskolai lövöldözések során szoktak fellángolni az érvek, ellenérvek. Erről még júniusban itt írtam bővebben.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info

Ui.: Érdekesség, de a mostani áldozattal majdnem egy vezetéknevet viselő Charles Lindbergh méltán híres pilóta és felfedező húszhónapos gyermekét is elrabolták 1932-ben. A kért váltságdíjat a család kifizette, ám mindeddig sem teljesen tisztázott körülmények között a gyermeket sajnos mégis meggyilkolták.