Berlin már megint nácul: éppen 88 Leopard 1-es tankot újítanak fel Zelenszkijéknek

A német kormány jóváhagyta 88 Leopard 1-es harckocsijának Kijevbe szállítását – írta a Süddeutsche Zeitung a Politico és a Telex.

Január 24-én számolt be a világsajtó róla, hogy Németország hosszú vonakodás után engedélyezte, hogy Leopard 2-es tankokat kapjon tőlük és az EU más országaitól az ukrán hadsereg, amelyik csak azokkal tudna megállítani egy újabb orosz offenzívát.



Leopard 1A5 (ffotó: Rainer Lippert)

Most a német kormány abba is belement, hogy a régebbi típusú, már nem gyártott és nem használt Leopard 1-es tankokat megjavítják 100 millió euróért, és azokat is Ukrajna rendelkezésre bocsátják.

Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta csütörtökön, az 1943-ban véget érő sztálingrádi csata évfordulóján, hogy ismét német tankok fenyegetik Oroszországot, mint a második világháborúban.

Frissítés: Szerencsére még változhat a számuk

Németország Leopard 1 típusú harckocsikkal is támogatja Ukrajnát az orosz támadás elleni védekezésben - mondta a szövetségi kormány szóvivője pénteken Berlinben az MTI összefoglalója szerint.

Steffen Hebestreit tájékoztatóján az újabb segítségről elmondta, hogy a kormány kiadta a Leopard 1 típusú német harckocsik Ukrajnába szállításához szükséges exportengedélyt.

A harckocsik számáról, felszereltségéről, a szállítás ütemezéséről csupán annyit mondott, hogy a részletek "a következő napokban és hetekben konkretizálódnak".

Rövid időn belül szállítható állapotban 29 darab Leopard 1-es van. A harckocsikat a Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) nevű vállalat készíti fel az új bevetésre, amely elöregedett vagy a hadrendből már ki is vont harcjárművek átalakításával, felújításával foglalkozik. A társaságnál 88 Leopard 1-esen dolgoznak.

A hatvanas évek közepétől a nyolcvanas évek középig gyártott nyugatnémet harckocsimodell képességei nagyjából megfelelnek az azonos korú szovjet harckocsikénak, amelyeket igen nagy számban alkalmaz Oroszország is az Ukrajna elleni háborúban.

Az újabb német támogatás így nem biztosít technológiai fölényt a védekező ukrán erőknek, szemben a világ legerősebb harckocsijaként számon tartott Leopard 2 típussal. A modern modellből a szövetségi kormány 14-et ad át a hadsereg (Bundeswehr) állományából, és összehangolja az Ukrajnát ugyancsak Leopard 2-esekkel támogató partnerországok erőfeszítéseit.

A Leopard 1-esekkel az egyik legfőbb gond a lőszerutánpótlás. A harckocsi 105 milliméteres lövegéhez nemigen lehet már lőszert szerezni. A legfőbb forrás Brazília lehetne, ahol a hadsereg egykori - 250 darabból álló - Leopard 1-es állománya révén komoly tartalékok vannak, de az Ukrajna nyugati támogatását fenntartásokkal szemlélő elnök, Luiz Inácio Lula da Silva nem hajlandó lőszert adni az orosz támadás elleni védekezéshez.