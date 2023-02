A lapnak több ukrán katonai forrás is azt nyilatkozta, hogy a HIMARS rakétarendszerekkel végrehajtott akciókhoz szükség van azokra a koordinátákra is, amelyeket az esetek nagy többségében az amerikaiaktól kapnak meg.

„Gyorsan elküldik nekünk a koordinátákat, és akkor azonnal tüzelünk az MLRS rakétarendszerekkel” – mondta a folyamatról az egyik ukrán tisztviselő. Azt, hogy valóban ily módon segítik az ukránokat, az egyik amerikai tisztviselő is megerősítette.

Mindez a The Washington Post szerint azt jelenti, hogy

A lap szerint az ukrán tisztviselők azt is hozzáfűzték: az, hogy ez a folyamat az utóbbi hónapokban sikeresen működött, növelheti az Egyesült Államok bizalmát Kijevvel szemben, és elősegítheti, hogy újabb nagy hatótávú tüzérségi eszközöket adjanak át nekik.

