A párizsi terrortámadások kulcsfiguráját védő ügyvéd vette át a korrupció miatt leváltott EP-alelnök jogi képviseletét

A 2015-ös párizsi robbantások egyik szervezőjét, Salah Abdeslamot is képviselő Sven Mary belga ügyvéd veszi át a korrupciós ügybe keveredett Eva Kaili volt európai parlamenti alelnök jogi védelmét - írta kedden a Politico című brüsszeli hírportál, amelynek maga Sven Mary nyilatkozott erről.

Eva Kaili eddigi ügyvédje, André Risopoulos is megerősítette, hogy a jövőben már nem ő fogja képviselni a volt alelnököt, ennek okáról azonban nem árult el további információkat.

Sven Mary azután vált nemzetközileg is ismertté, hogy elvállalta a 2015-ös párizsi merényletek egyik kulcsfigurájának, az időközben tényleges életfogytiglanra ítélt Salah Abdeslamnak a védelmét.

A jogászt már korábban is úgy emlegették Belgiumban, mint az "ördög ügyvédjét", mivel több olyan ügyfele is volt, akiket terrorizmussal összefüggésben vontak felelősségre, például azért, mert az Iszlám Állam terrorszervezetnek toboroztak tagokat. Egy alkalommal ki is jelentette, hogy "nem olyan ügyvéd akar lenni, aki csak áldozatokat képvisel".

Sven Mary mindazonáltal másfajta ügyeken is dolgozott. Ő képviselte például Sanda Dia egyetemi hallgató családját is, miután a leuveni egyetemre járó diák meghalt egy brutális "beavatási szertartás" közben.

A görög szocialista Eva Kailit, valamint három társát december 9-én tartóztatták le a belga hatóságok egy korrupciós ügyben indított nyomozás részeként. A volt alelnök őrizetbe vett élettársa, az olasz Francesco Giorgi beismerte, hogy tagja volt egy olyan lobbiszervezetnek, amelyet Marokkó és Katar is arra használt, hogy megpróbáljon beavatkozni az Európai Parlament döntéseibe.

(MTI)