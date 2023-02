Külföld :: 2023. február 15. 15:08 ::

A brit katonai tudósok szerint az orosz hadsereg 97%-a már Ukrajnában van

Ben Wallace brit védelmi miniszter Brüsszelben tartózkodik egy mai NATO-találkozón, ahol arról tárgyalnak, hogy a katonai szövetség hogyan segíthetne Ukrajnának.

Először is Moszkva támadó stratégiájáról beszélt, mondván, hogy Oroszország nem volt képes egyetlen olyan erőt sem felvonultatni, amely „átütné” Ukrajna védelmét. Inkább „csak egy előrenyomulásra irányuló erőfeszítést láttunk”.

Ezt a BBC Radio 4 Today című műsorában mondta: „Ez az orosz hadsereg számára hatalmas árat jelentett. Becsléseink szerint az orosz hadsereg 97 százaléka, szinte az egész orosz hadsereg Ukrajnában van”.

És persze fegyverük is alig van már (ahogy rakétákból is fél éve kifogytak, többször is...)

A brit védelmi minisztérium legfrissebb jelentése szerint Oroszország nem gyárt annyi fegyvert, mint amennyit a vezetés elvár.

A magas rangú orosz vezetők valószínűleg tisztában vannak azzal, hogy az állam hadiipari teljesítménye kritikusan gyengül. Ezt súlyosbítják az Ukrajna lerohanásával kapcsolatos tévedések – áll a közleményben.

A védelmi minisztérium utalt egy meglehetősen kínos, televízió által közvetített találkozóra is Vlagyimir Putyin orosz elnök és a védelmi iparért felelős Gyenyisz Manturov miniszterelnök-helyettes között. A találkozón Putyin azt mondta Manturovnak, hogy „ne bolondozzon”.

Az orosz elnök számos megjegyzést tett arra vonatkozóan, hogy a védelmi iparnak jobban kéne támogatnia az ukrajnai háborút – áll a jelentésben.

(Index nyomán)