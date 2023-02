Külföld :: 2023. február 17. 18:46 ::

Zelenszkij: Góliát már idén elesik

Élő videóüzeneten keresztül Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is felszólalt a pénteki müncheni biztonsági konferencián. A világ vezetőinek találkozóján a fókusz az orosz-ukrán válságon lesz, és arra is számítani lehet, hogy a résztvevők az invázió évfordulója előtt újra megerősítik majd elköteleződésüket Ukrajna támogatása mellett – írja az RFI és a Guardian nyomán a Telex.



Fotó: Thomas Kienzle / AFP

Zelenszkij nyitóbeszédében Ukrajna és Oroszország háborúját Dávid és Góliát küzdelméhez hasonlította, de hangsúlyozta, „Góliát még idén el fog esni”.

Az ukrán elnök ismét felszólította a világ vezetőit, hogy támogassák Ukrajnát az oroszok elleni küzdelemben.

„Nincs alternatívája Ukrajna győzelmének, nincs alternatívája Ukrajna EU-csatlakozásának, nincs alternatívája Ukrajna NATO-csatlakozásának” – mondta.

Hozzátette, miközben az EU „elhúzza” a blokk bővítéséről szóló tárgyalásokat, az orosz politika annál rombolóbbá és agresszívabbá válik. Szerinte az európaiak többsége támogatja Ukrajna uniós tagságát, és Kijev „már most egyesült az európai gazdasággal, logisztikával és energiával”.

Zelenszkij hangsúlyozta, fel kell gyorsítani a nyugati fegyverszállításokat Ukrajnába, mert „életek függnek a gyorsaságtól”. Miközben Ukrajna szövetségesei a tankszállításokról tárgyalnak, a Kreml azon gondolkodik, hogyan lehetne „megfojtani” Moldovát – mondta az ukrán elnök. (Zelenszkij persze annyira ukrán, mint Dávid... – a szerk.)

Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, nincs kétsége afelől, hogy ha Ukrajna elesik, Oroszország más országok felé is megindul. Szerinte viszont látszódik, hogy Putyin politikai- és hadiereje is gyengül, és „a saját népe ellen is harcol”.

(Vélhetően mennyezet nélküli helyről jelentkezett be, hogy ezt így ki merte mondani, a valóság mást mutat – a szerk.) Az ukrán korrupciós helyzetre vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, tényleg sok ügy felszínre került a háborúval, de biztos abban, hogy a háború után képesek lesznek teljesen leküzdeni, és a háború ellenére már most is küzdenek ellene, és komolyan veszik a korrupciós ügyek kezelését.

A találkozón Zelenszkij mellett Olaf Scholz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök is felszólal. A konferencián részt vesz az amerikai alelnök, Kamala Harris, az amerikai külügyminiszter, Antony Blinken, Kína vezető diplomatája, Wang Yi és a NATO vezetője, Jens Stoltenberg is. Azokat az orosz tisztségviselőket, akik korábban rendszeresen részt vettek a müncheni találkozókon, idén nem hívták meg.