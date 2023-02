Külföld :: 2023. február 17. 19:27 ::

Timmermans is a tömeges európai akkumulátorgyártás mellett kardoskodik

Európában készülnek a legjobb autók, ezért nem lehetünk a múlt rabjai, tömeges akkumulátorgyártásba kell kezdeni - jelentette ki Frans Timmermans, az európai zöld megállapodásért felelős uniós biztos a Bild című német lapnak adott pénteki interjúban.

Timmermans azzal indokolta az elektromosautó-gyártás kiemelkedő fontosságát, hogy kínai gyártók 2023 végéig mintegy 80 új modellel állnak majd elő, illetve az Egyesült Államok és India is új gyártási kapacitásokat alakít ki. Mindez alátámasztja az innováció és a környezetkímélő közlekedési eszközök szükségességét.

Az uniós politikus szerint az elektromos autók nem sokáig lesznek "luxuscikkek": az ilyen járművek idővel megfizethetővé válnak, s mivel többen hozzájuthatnak majd, hamarosan a használt elektromos autóknak is lesz piacuk. "Szociáldemokrataként ez a feladatunk, hogy az elektromos járművek mindenki számára megfizethetők legyenek" - magyarázta Timmermans, hozzátéve: "a változás elkerülhetetlen, de gondoskodnunk kell a társadalmi igazságosságáról".

Az uniós biztos ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy nem többféle technológiával kell foglalkozni, hiszen akkor mindegyik iparág - így a zöld energia segítségével előállított szintetikus üzemanyag kifejlesztésével foglalkozó ágazat - terméke drága marad. "Ez az előnye Európának: hogy hosszú távú jogszabályokat tudunk alkotni" - mondta Timmermans, rámutatva, hogy "meg kell fogalmaznunk, merrefelé tartunk". Hozzátette: sem az Egyesült Államokban, sem Kínában nem foglalkoznak már a szintetikus üzemanyag előállításával, "hiszen ők sem hülyék".

A humán erőforrásokat illetően Timmermans elutasította, hogy leépítésekre volna szükség. "Az autóipar nem kevesebb embert, hanem új tudást igényel" - mondta a holland politikus. Hozzátette azt is, hogy "az igazi kihívást az alkalmazottak átképzése jelenti, mert "nem hengerekben, hanem akkumulátorokban és IT-rendszerekben jártas munkaerőre van szükség".

Megjegyezte, hogy Európában csak az akkumulátorgyártás területén 800 ezer munkavállalóra van szükség. Arra a felvetésre, hogy a 20-30 éve az autóiparban dolgozó embereknek van-e jövőjük a szektorban, leszögezte, hogy minden foglalkoztatottra szükség lesz a jövőben is. "Már ma is munkaerőhiány jelentkezik, és nem tartom elfogadhatónak, hogy ezt a problémát kizárólag a bevándorlás révén oldjuk meg" - fogalmazott Timmermans, hozzátéve, hogy először is az európai munkavállalókat kell átképezni, akár az 50-55 éven felettieket is, mert ma már - szemben az egykori szénbányák bezárásának időszakával - megvan a lehetőség arra, hogy az embereket az iparágban tartsák.

(MTI)