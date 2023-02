Külföld :: 2023. február 18. 16:57 ::

Londonból Washingtonba menekül egy iráni kormánykritikus tévéadó, mert soknak találják a terrorfenyegetést

A munkatársai elleni teheráni fenyegetések miatt Londonból Washingtonba helyezi át székhelyét az Iran International TV - jelentette be közleményében szombaton a fárszi nyelvű független iráni televízió.

A műholdas csatorna, amely évek óta bírálja a teokratikus iráni kormányt, azután döntött így, hogy Teherán hosszú ideje zaklatja a BBC fárszi nyelvű hírszolgálatának Iránnal foglalkozó munkatársait is. A fárszi nyelvű hírszolgálatok elleni fenyegetések száma jelentősen megnövekedett, amióta a csatornák beszámoltak az Iránban szeptember óta zajló tüntetésekről, amelyek tabunak számítanak az iráni állami televíziókban és rádiókban.

A tüntetések szeptemberben kezdődtek, amikor egy fiatal kurd nő, Mahsa Amini, akit "nem megfelelő kendőviselet" miatt vett őrizetbe az erkölcsrendészet, a vizsgálati fogságban elhunyt. A tüntetéseket bemutató Iran Internationalt az iráni hírszerzési minisztérium "terrorszervezetnek" minősítette és még novemberben közölte: eljárást indítanak a csatorna és a munkatársai ellen.

Az Iran International novemberi bejelentése szerint a londoni rendőrség figyelmeztette őket, hogy két brit-iráni kettős állampolgárságú újságírója és a családtagjaik élete súlyos veszélyben forog.

Az Iran International TV vezérigazgatója, Mahmúd Enajat szombaton közölte: a televízió azután hozta meg a döntését a költözésről, hogy a londoni rendőrség tájékoztatta a csatornát a dolgozói elleni komoly fenyegetésekről.

A londoni rendőrség előző nap jelentette be, hogy őrizetbe vette az osztrák állampolgárságú Magomed-Huszejn Dovtaevet, aki ellen vádat is emeltek, "terrorcselekményre készülő személy számára történő adatgyűjtés" címén. Dovtaevet egy hete a londoni Chiswick Business Parkban vették őrizetbe, ahol az Iran International TV tulajdonosának, a Volant Media UK irodái is vannak. A vállalat, mely egy szaúdi üzletember tulajdonában áll, üzemeltet egy Afghanistan International nevű csatornát is.

A brit rendőrség és a MI5 belbiztonsági szolgálat tizenöt összeesküvést akadályozott meg 2022 eleje óta, amelyekben az iráni rendszer ellenségeinek nyilvánított brit állampolgárokat, valamint Nagy-Britanniában élő embereket akartak elrabolni vagy megölni - idézte a The Guardian című brit napilap Matt Jukest, a terrorellenes rendőrség főnökét.

(MTI)