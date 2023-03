Oroszország 20-30 ezer katonát vesztett a Bahmutért vívott harcok során - állítja Dan Sabbagh, a Guardian geopolitikai, biztonságpolitikai újságírója.

Sabbagh Twitter-oldalára rakta ki a számot, melyet állítása szerint “anonim nyugati tisztségviselőktől” szerzett. Azt írja: a 20-30 ezres veszteség sebesülteket és halottakat egyaránt tartalmaz, de a halottak aránya a sebesültekhez képest “rosszabb, mint egy a háromhoz.” Az összesítés vélhetően a Wagner-csoport harcosait is tartalmazza.

