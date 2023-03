Külföld :: 2023. március 19. 09:59 ::

Tolvaj bírónő ügyétől hangos a horvát sajtó

Ruhaneműt és bizsut lopott még tavaly nyáron egy horvát kereskedelmi törvényszék negyvenéves bírónője. Kétszer is lefülelték, vádat emeltek ellene, szabadságáról visszatérve azonban visszaülhetett a bírói pulpitusra, és folytathatta munkáját. Mégis hogyan? – kérdik sokan Horvátországban a nagy port kavart ügy nyomán.



Ruhát, szoknyát, gyűrűt, blúzokat, kabátot és nadrágot emelt el a C&A zadari boltjából az igazságszolgáltatás alkalmazottja – áll a még januárban közzétett vádiratban. „Azt róják a terhére, hogy két alkalommal különböző ruhadarabokat lopott el egy bevásárlóközpont egyik üzletéből, és ezzel összesen 267 eurós kárt okozott” – nyilatkozta akkor Davor Dubravica, a zadari Városi Bíróság szóvivője.

Utóbb kiderült, hogy a bírónő, T. G. gondosan felkészült tettére: a termékekről eltávolította a biztonsági címkéket és a védőfóliát. Akár visszaeső bűnösnek is tekinthetnék azok után, hogy kiderült: másodszor is visszatért a bűncselekmény helyszínére, és másodszor is lopott.

Az átszámítva nagyjából százezer forintos kárért a bírónő akár három évig terjedő börtönbüntetésre is számíthat, ráadásul a bírói tanács mérlegeli, hogy szükséges-e a felfüggesztése.

A vádirat bíróság elé került, de hónapok elteltével sem született döntés, így a tolvaj bírónő szabadsága leteltével nemcsak munkahelyére tért vissza, hanem a munkáját is folytathatta, sőt tárgyalásokat vezetett. Ezen Horvátországban már januárban is – enyhén szólva – megütköztek

A horvát Index ezek után a napokban a bolti lopáson kétszer is rajtakapott bírónő munkáltatójához fordult kérdéseivel.

Büntetlenül lophat egy bíró?

A zadari kereskedelmi bíróság válaszában a horvát Btk.-ra hivatkozva közölte, hogy büntetőeljárás még nem indult, így nem teljesült a bírónő tisztségéből történő elmozdításának egyik feltétele.

„A bíró akkor is elmozdítható tisztségéből, ha ellene öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás” – egészítették ki a magyarázatot, de ismét csak azzal érveltek, hogy büntetőeljárás még nem indult.

A büntetőeljárástól függetlenül a lopáson lebukott bírónő felmentését feletteseinek kérvényezniük kell a horvát bírói tanácsnál, mindeddig azonban nem derült ki, hogy ez bárkinek a szándékában állna.

Az állami igazságszolgáltatási tanácsról szóló törvény szerint egyébként egy bíró az öt évnél súlyosabb börtönbüntetési tétel mellett akkor mozdítható el tisztségéből, ha őrizetbe vagy előzetes letartóztatásba kerül, illetve súlyos fegyelmi vétség miatt méltatlan bírói feladatai ellátására.

Miután a bolti lopást egyelőre nem minősítették, a bírónő változatlanul a tisztségében maradt. A törvény értelmezéséből az következik, hogy a bírói tanács javaslatra dönt egy bírót felfüggesztéséről tárgyalása végéig – írta a horvát portál.

A rendelkezésre álló információk alapján a bíró szolgálatból való elmozdításának feltételei nem teljesültek – véli egy, a lap által megszólaltatott független jogász.

Ha olyan bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás, amely miatt öt évig terjedő börtönbüntetés szabható ki, akkor a bíró hivatalából elmozdítható – erősítette meg Leo Perusko.

A bolti lopás felső büntetési határa – mint mondtuk – legfeljebb három év. Más kérdés, hogy egy bűncselekményen többször is rajtakapott vádlott tiszta lelkiismerettel őrizheti-e meg pozícióját.

Eddigi ismereteink szerint sem az elbocsátás, sem a felfüggesztés feltételei sem teljesültek – véli Perusko.

Az ártatlanság vélelme...

A horvát főügyészség nem közölte, hogy a bírónő ellen indított eljárás most milyen szakaszban van.

Az ártatlanság alkotmányos vélelme mindenkire vonatkozik, így értelemszerűen a bírákra is – mondta a horvát legfelsőbb bíróság bírája. Radovan Dobronics azonban a folyamatban levő eljárásról nem volt hajlandó nyilatkozni.

A horvát lapok egyébként felidézik, hogy a lebukott bírónő felettese, a zadari kereskedelmi bíróság elnöke kezdetben azt nyilatkozta: a lopással vádolt bírónő megtarthatta tisztségét, de tárgyalásokat nem vezethet.

Tomislav Jurlina azonban utóbb megváltoztatta álláspontját. A bírónő a vádemelés után szabadságra távozott, visszatérése után azonban folytatta az ítélkezést.

