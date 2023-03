Külföld :: 2023. március 25. 19:34 ::

Putyin bejelentette: taktikai atomtöltetet helyeznek el Fehéroroszországban

Vlagyimir Putyin szombaton számolt be arról, hogy aláírta a taktikai atomfegyverek Belaruszban történő állomásoztatásáról szóló megállapodást. /Bővített hír./



Fotó: Alamy

Megállapodtunk Alekszandr Lukasenka belorusz elnökkel, hogy taktikai atomfegyvereket helyezünk el Belaruszban anélkül, hogy megsértenénk az atomsorompó-szerződést – fogalmazott az orosz elnök a Rosszija 24 televíziócsatorna adásában.

Putyin azt is közölte, hogy szerinte mindez azért nem sérti meg az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló sokoldalú szerződést, mivel az Egyesült Államok már rendelkezik ilyen fegyverekkel Európában. Nyilatkozatából az is kiderült, hogy már tíz darab, nukleáris fegyverzet szállítására alkalmas repülőgép landolt Belaruszban, továbbá már átadták a beloruszoknak a nukleáris töltetek indítására alkalmas Iszkander rakétarendszereket is.

A TASZSZ hírügynökség szerint az orosz elnök azt is elmondta, hogy az atomfegyverek kezelőszemélyzetének kiképzése április 3-án veszi kezdetét Belaruszban, és július 1-jére fejezik be a taktikai nukleáris töltetek raktárának a megépítését.

Mindeközben Vlagyimir Putyin azt is leszögezte, hogy a Belaruszba telepített atomfegyverek felett továbbra is Oroszország fog rendelkezni.

A Bloomberg hírügynökség egyébiránt már néhány órával ezelőtt értesült arról, hogy megszülethet ez a megállapodás. Akkor azt írták: ha az orosz elnök ezt meglépi, akkor azzal eszkalálhatja a konfliktust a Nyugattal.

Atomsorompó-szerződés

Londonban, Moszkvában és Washingtonban 1968. július 1-jén bocsátották aláírásra az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló sokoldalú szerződést, amely 1970. március 5-én lépett hatályba. Az atomhatalmak a szerződésben vállalták, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem adnak át senkinek atomfegyvert, sem más nukleáris robbantóberendezést, nem adják át az ezek fölötti ellenőrzést, nem segítenek, nem ösztönöznek senkit atomfegyverhez jutásra.

Az atomfegyverrel nem rendelkező részes államok vállalták, hogy nem vesznek át, nem állítanak elő atomfegyvert, cserébe számíthatnak az atomrobbantások bármilyen békés alkalmazásából származó előnyökre. Az atomsorompó-szerződés VI. cikkelye kötelezte a szerződés részeseit, hogy a jóakarat szellemében tárgyaljanak az atomfegyverkezési hajsza mielőbbi befejezéséről, az atomleszerelésről, sőt az általános és teljes leszerelésről is.

Az Egyesült Államok – hivatalos becslések szerint – legalább 100 nukleáris robbanófejjel rendelkezik a kontinens légi bázisain, többek között Németországban, Hollandiában és Törökországban.