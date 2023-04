Külföld :: 2023. április 23. 22:10 ::

"Halálos iramban" osztották ki a behívóleveleket szombat este Kijevben

Kijevben szombat este a Halálos iramban című filmsorozat rajongóinak rendezvényén osztottak ki behívóleveleket.

Minderről a városi rendőrfőnök-helyettes számolt be, aki elmondta, nem véletlenül kérték a katonai tisztviselőket, hogy menjenek el a rendezvényre. Mint mondta, mindennek van határa, és

az már több a soknál, hogy olyan emberek parádéznak az autójukkal a fővárosban, akik képesek lennének harcolni.

– Ezek mellett a felpörgetett motorok mellett olyan fiatalemberek állnak, akik a koruk és az egészségügyi állapotuk alapján például egy gépfegyvert is tudnának kezelni – írta, hozzátéve azt is, hogy a fiatalokat már többször is figyelmeztették, de hasztalan.

„Ezért a mostani rendezvényre meghívtuk a katonai komisszárokat”, akik aztán meghívták a fiatalokat a hadseregbe – közölte a rendőrfőnök-helyettes.

(Index)