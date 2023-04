Külföld, Videók :: 2023. április 26. 12:12 ::

Először vetette be Ukrajna az amerikai "okosbombákat" - a HIMARS-nál is pusztítóbb fegyverek

Az Ukraine Weapons Tracker Twitter-oldal bejegyzése szerint vélhetően először vetették be az ukránok az Egyesült Államoktól kapott „okosbombákat”. A JDAM (Joint Direct Attack Munition) kifejezés lényegében egy irányítórendszert takar, amely különféle bombákra szerelhető fel, és lehetővé teszi a távvezérlésüket.

A videó szerint négy GBU–62-es bombát dobtak le Bahmutnál egy orosz lőszerraktárra, valamint egy katonai felvonulás területére.

Nem túlzás azt állítani, hogy pusztító és nagy hatótávolságú fegyverről van szó. A JDAM-mel felszerelt bombák nagyjából ugyanakkora hatótávolsággal rendelkeznek, mint az ukránok által kapott HIMARS-ok, azzal a különbséggel, hogy a robbanófejük tízezerszer akkora méretű – nagyjából ezer kilogrammos – is lehet, mint a HIMARS-ok által kilőtt rakétáké.





Four GBU-62 were dropped on what is claimed to be an ammo storage point and Russian military staging area. #Ukraine : Presumably one of the first videos showing US-delivered 🇺🇸 guided bombs with JDAM-ER kits in action in Bakhmut, #Donetsk Oblast.Four GBU-62 were dropped on what is claimed to be an ammo storage point and Russian military staging area. pic.twitter.com/xExafWGAx0 April 25, 2023

A bombák GPS-alapúak, valamint inerciális navigációs rendszerrel is rendelkeznek, ami azt jelenti, ha a GPS jeleit sikerül megzavarni, a bomba akkor is nagy eséllyel célba ér (a csapás pontossága természetesen valamelyest csökken). A hordozó repülőgépek szinte bármilyen időjárási körülmény között el tudják indítani a bombát, majd ha ez megtörtént, akkor vissza is repülhetnek a bázisra, mivel ezt követően távolról a célba lehet vezérelni a robbanószert.

Ezzel a fegyverrel az ukránok olyan objektumok elpusztítására lesznek képesek, amelyekhez az eddig leggyakrabban használt csapásmérő fegyvereik nem voltak elegendőek.

Márciusban már napvilágot látott egy videó, amelyről azt állították, hogy egy JDAM bevetése látszik rajta, ezt azonban az OSINTDefender nevű szakblog cáfolta, mondván, hogy a felvételek januárban készültek, amikor az ukránoknak még nem volt okosbombájuk, írja az Index.