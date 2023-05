Külföld, Videók :: 2023. május 11. 10:18 ::

Trump állítja: 24 óra alatt véget vetne a háborúnak

Donald Trump volt elnököt szerdán a CNN rendezvényén, New Hampshire-ben kérdezték az ukrajnai háborúról. A rendezvényen egy diák azt kérdezte tőle, támogatja-e a Biden-kormány azon álláspontját, miszerint továbbra is katonai felszerelést kell küldeni Ukrajnába.

Trump úgy válaszolt: „a következő a helyzet, ha én lennék az elnök, ez soha nem történt volna meg, és ezt még a demokraták is elismerik. Putyin tudta, hogy ez soha nem történt volna meg, és az Északi Áramlat felrobbantás sem történt volna meg. Sok minden nem történt volna meg (...), és az a sok halott ember, mind oroszok, mind ukránok, még ma is élnének. És mindazok a városok, amelyeket porig romboltak, még ma is épek lennének”.

Amikor a CNN műsorvezetője, Kaitlan Collins megkérdezte Trumpot, hogy megválasztása esetén folytatná-e a Biden-kormány gyakorlatát, miszerint pénzzel és fegyverekkel támogatja Ukrajnát, Trump azt mondta, hogy találkozna Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és „egy nap – 24 óra alatt” rendezné ezt a konfliktust.

Collins ezután megkérdezte Trumptól, hogy megakarja-e nyerni a háborút, mire ő azt mondta: „Nem győzelemben vagy vereségben gondolkodom. Abban gondolkodom, hogy rendezni kell a helyzetet, hogy ne öljük tovább ezeket az embereket”.

Úgy folytatta: „azt akarom, hogy senki ne haljon meg. Meghalnak oroszok és ukránok is. Azt akarom, hogy ne haljon meg még több ember. És ezt meg is fogom tenni (...) 24 órán belül. Ehhez elnöki hatalomra van szükség”.

Amikor Collins megkérdezte, hogy szerinte Putyin háborús bűnös-e, Trump azt mondta: „Ha azt mondjuk hogy háborús bűnös, akkor sokkal nehezebb lesz alkut kötni vele, mert akkor sokkal keményebben fog harcolni, mint más körülmények között. Ezt egy későbbi időpontban kell megvitatni. Most azt akarjuk, hogy ez a háború rendeződjön” – hangsúlyozta.

