Amerikai vezérkari főnök: az F-16-osoknak később lehet jelentőségük, mert az orosz vadászgép-flotta túl nagy

Az F16-os vadászrepülők ügye Ukrajna számára hosszú távú kérdés, jelenleg a földi légvédelem az ország védelmének leghatékonyabb módja - közölte Lloyd Austin amerikai "védelmi" miniszter és a Mark Milley, a hadsereg vezérkari főnöke csütörtöki washingtoni sajtótájékoztatóján.

Az ukrajnai katonai ellátásban együttműködő, 50 országot tömörítő Ukrajnai Védelmi Kontaktcsoport (Ukraine Defense Contact Group) online tanácskozása után Lloyd Austin szükségesnek nevezte, hogy megadják az ukrán légvédelem számára a további segítséget. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei ennek érdekében tárgyalásokat folytatnak beszállítókkal további új légvédelmi felszerelések gyártásáról. Kiemelte a norvég-amerikai fejlesztésű NASAM közepes hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert.



Többek között a MiG-29-esekre gondolhatott

A miniszter beszámolt arról, hogy a következő hetekben az Egyesült Államok a programban vezető szerepet vállaló Hollandiával és Dániával együttműködve kidolgozza a kiképzés kereteit az F16-os vadászrepülőkre ukrán pilóták számára. Elmondta azt is, hogy Norvégia, Belgium, Portugália és Lengyelország már felajánlották a segítségüket a képzési programban, de még mások országokét is várják.

Lloyd Austin közölte azt is, hogy az ülésen Olekszij Reznikov ukrán védelmi számolt be az ukrajnai hadszíntér legújabb eseményeiről.

Az amerikai vezérkar főnöke úgy nyilatkozott, hogy az ukrán haderő nagyfokú rugalmasságról tett tanúbizonyságot a közelmúltban a Patriot légvédelmi rendszerek hatékony alkalmazásával, ami így lesz majd az F16-os vadászrepülőkkel is.

Mark Milley tábornok ugyanakkor hangsúlyozta: a költség-haszon kockázatelemzések azt mutatják, hogy az ukrán légtér védelmében a leghatékonyabbak a már eddig is Ukrajna rendelkezésére bocsátott integrált légvédelmi rendszerek.

A légtér ellenőrzésének "leggyorsabb és leghatékonyabb módja a földi védelem" mind rövid-, mind közepes-, mind nagyhatótávolság esetében - fogalmazott a vezérkari főnök.

Az F16-osokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy 10 darab ilyen negyedik és ötödik generációs harci repülő összesen 1 milliárd dollárba kerül, és további 1 milliárd dollár a rendszerköltség, miközben az orosz hadsereg jelenleg 1000 darab ilyen kategóriájú vadászrepülővel rendelkezik. Aki ezzel fel akarja venni a verseny jelentős számú hasonló géppel kell rendelkeznie - hangsúlyozta.

A vezérkari főnök hozzátette, hogy az F16-osoknak az idő előrehaladtával lehet szerepük, és Ukrajna megérdemli, hogy rendelkezzen ezekkel, viszont egy "méretében és képességeiben szükséges légierő kiépítése" időbe telik.

Most a legokosabb dolog az, amit eddig is követtek, vagyis, hogy Ukrajnát ellátták légvédelmi rendszerekkel annak érdekében, hogy a légtérbeli fölényt elvegyék az orosz féltől, ami egyben lehetővé tett szárazföldi sikereket is az ukrán haderő számára - mondta Mark Milley tábornok a nemzetközi Ukrajnai Védelmi Kontaktcsoport ülése után.

