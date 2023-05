Külföld :: 2023. május 31. 17:26 ::

Újabb történelmi mélypontra zuhant a török líra árfolyama

Szerdán folytatódott a török líra vesszőfutása, és a dollárral szemben újabb történelmi mélypontra gyengült az árfolyam, miközben a hétvégi elnökválasztáson győztes Recep Tayyip Erdogan az új kormány összetételéről folytat egyeztetéseket.

A választások óta eltelt három napban folyamatosan esik a török deviza értéke. Szerdán a délutáni órákban egy dollár 20,75 lírát ért, amely 1,6 százalékos napi gyengülés. Idén a török fizetőeszköz 10 százalékkal gyengült , 2021 májusa óta eltelt időszakban értékének 144 százalékát vesztette el a dollárral szemben. A deviza volatilitását mérő indikátor is másfél évtizedes csúcsra emelkedett.

A pénzpiacokat azonban megnyugtathatja, hogy a nemzetközileg is elismert pénzügyi szakember, a pénzügyi tárca korábbi vezetője, Mehmet Simsek is tagja lehet majd az új kormánynak, akár pénzügyminiszterként - értesült a Reuters kormányzati forrásokból. A név nélkül nyilatkozó tisztviselők hozzáteszik, hogy Erdogan döntése még nem végleges. A török elnök legkésőbb szombaton jelentheti be új kormányának névsorát.

Az 56 éves szakember 2015-ben távozott a pénzügyi tárca éléről, majd 2015 és 2018 között miniszterelnök-helyettes volt.

A piacok arra számítanak, hogy a több mint három évtizedes pénzügyi szakmai múlttal rendelkező Simsek fordulatot hozhat Erdogan unortodox gazdaságpolitikájában. A jegybanki alapkamat mesterséges leszorítása a rekord inflációs környezetben történelmi mélypontra lökte a líra árfolyamát, miközben a fizetési mérleg hiánya emelkedett és a jegybanki tartalékok is leolvadtak.

A török háztartásokat sújtó megélhetési válság és a 44 százalékos infláció ellenére a 2014 óta hatalomban lévő Erdogan 52,14 százalékkal nyerte az elnökválasztás második fordulóját, ezzel harmadik elnöki ciklusát kezdheti. Korábban - 2003 és 2014 között - az ország miniszterelnöke volt.

(MTI)