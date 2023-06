Amint arról sajnos hallottunk, Franciaországban, Annecy városában egy szír migráns, egy gyilkos vadállat gyerekeket szurkált meg egy játszótéren. A négy sérült kisgyermek közül a legfiatalabb mindössze 22 hónapos, állapotuk válságos.

Később tudtuk meg, hogy még nagyobb tragédia is történhetett volna, ha nincs egy bátor férfi, aki közbeavatkozik és a táskáját pajzsként használva arrébb tudta terelni a migránsbűnözőt. A segítségnyújtó egy francia katolikus állampolgár volt, aki történetesen azért volt a településen, mert turistaként meg akarta látogatni a helyi keresztény templomokat, pontosabban mondva a középkori katedrálisokra volt kíváncsi. A neve pedig Henri.

Látható tehát és aligha tagadható, mi vezette őket a címadásban. Egyértelmű, hogy kínos az eset a multikulti ideológia képviselőinek, gyorsan ki kellett emelni, hogy keresztény (legalábbis az még nem egyértelmű, hogy mennyire eljátszott volt a "kereszténysége" a hatóságok felé és a támadás során, illetve mi az, amit éppen egy eltérő kultúrából hozott), és hogy aki közbelépett, török (sugallva ezáltal, hogy ő muszlim volt, és nem európai). Csakhogy erre semmilyen bizonyíték nincs, nem is lehet, totális kitaláció.

Ráadásul Henri d’Anselme az eset után pedig úgy nyilatkozott, hogy katolikus hite is segítette abban, hogy szembeszálljon a késes migránssal.

Később a "magyar" Euronews maguk is közölték a hírt a francia "hátizsákos hősről" , pédául a CNET éppen a törököző hírük kelte előtt beszámolt Henri valódi kilétéről, a francia nyelvű közösségi médiában tegnap köztudomású volt (lásd például itt videós forrással), a fősodorban megbízhatatlannak és szélsőjobbosnak minősített LifeSiteNews pedig angolul is beszámolt róla. Még ha – nagy jóhiszeműséggel – a videós bizonyítékok ellenéreérthető is, hogy a fősodor óvatosságában lassan vette át a tényszerű verziót, rejtély, miként sikerült a törököst a Euronewsnak mégis gyorsan a címben tényként közölve és célzatosan kiemelve...