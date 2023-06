Külföld :: 2023. június 24. 07:28 ::

A tengerek melegedését okolják a szaporodó hurrikánok miatt

Egy hónapon belül két egymást követő trópusi viharral köszönt be a hurrikánszezon az észak-amerikai Atlanti-térségben, a június elsejével kezdődő, hurrikánokkal teli időszakban eddig nem volt rá példa, hogy júniusban két vihar is lesújtson a régióban.

A június elsejével kezdődő hurrikánszezon részét képzi a Bret trópusi vihar, melynek nyomában halad a Cindy trópusi vihar is. Meteorológusok szerint a mérések 1851-ben kezdődő dokumentálása óta most először fordul elő, hogy június hónapban egymást követően két vihar is lecsap a térségre.

A Bret már péntekre virradóan erős széllökésekkel, esőzéssel és áradásokkal csapott le a Karibi-térség keleti szigeteire. Az érintett térségben földcsuszamlásokra és áradásokra készülve több szolgáltatást is leállítottak, a francia Martinique szigetének tisztviselői pedig közölték, hogy négy embert keresnek, akik mentőcsónakba kényszerültek, miután hajójuk elsüllyedt a vihar közben.

A Saint Vincent és Grenadine-szigeteken több helyütt áramkimaradásokat okozott és otthonokat öntött el és tett tönkre a vihar. Hatósági közlések szerint legkevesebb 130 ember húzta meg magát kormányzati menedékhelyeken. Saint Vincent mellett több helyen, köztük a Dominikai Köztársaságban, Saint Lucián és Martinique-en is lezárták a reptereket, iskolákat, üzleteket és irodákat is.

A Bret trópusi vihar óránként közel 100 kilométeres erősségű szeleket hozott. Epicentruma meteorológusok közlése szerint Saint Vincent szigetétől nyugatra található, s óránként 30 kilométeres sebességgel halad nyugatnak, a nyílt víz felé. Előrejelzések szerint ugyanakkor veszíteni fog erejéből, amint eléri a Karib-tenger keleti részét. Nyomában a Cindy, mely óránként 75 kilométeres széllökésekkel északkelet felé vette az irányt, s nem csak trópusi vihar jellegét tartotta meg, de előrejelzések szerint tovább is fog erősödni.

Meteorológusok és tanulmányok egyaránt alátámasztják, hogy az intenzív hurrikánszezon hátterében az egyre melegedő tengeri vizek állnak, a globális felmelegedés ugyanis több nedvességet és hurrikánt eredményez. "Az Atlanti-óceán idén rémisztően meleg" - jelentette ki Kerry Emanuel, a Massachusettsi Műszaki Egyetem meteorológusa. Emanuel emlékeztetett, hogy a hurrikánszezon augusztus közepétől október közepéig hág a csúcsára, ám hozzátette: az egész Atlanti-óceánon szokatlan, hogy júniusban ilyen erős viharok vannak. Mint elmondta, ilyesmi az elmúlt több min 170 évben mindössze 34 alkalommal fordult elő.

(MTI)