Németországban korlátozzák a Konfuciusz Intézeteket, mert veszélyeztetik az egyetemi szabadságot

Németország korlátozza az országban lévő Konfuciusz Intézetek működését. Az ok: a kémelhárítás a nyugati világban a kínai kulturális intézeteket a pekingi hírszerzés bázisainak tekinti - írja a hvg.hu.

A világon körülbelül 500 Konfuciusz Intézet működik, ahol kínaiul lehet tanulni, ebből 19 Németországban, ahol sokszor egyetemekhez kapcsolódnak, és a nyelvtanításon kívül népszerűsítik a kínai kultúrát és civilizációt is. “Egyértelműen határt kell szabnunk a kínai befolyásnak” - hangsúlyozta Bettina Stark Watzinger oktatási miniszter, aki a liberális FPD-t képviseli a kormányban. Ez a párt érzékenyebb az amerikai nyomásra, mint a szociáldemokraták, akiknek élén Olaf Scholz kancellár az együttműködés mellett érvel Kínával. Nyugati politikusok közül elsőként utazott Pekingbe azt követően, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és Kína nem ítélte el Putyin agresszióját. Biden elnök megpróbálta lebeszélni Scholz kancellárt a pekingi látogatásról, de a szociáldemokrata politikus azzal érvelt , hogy Kína Németország és az egész Európai Unió legfontosabb gazdasági partnere, a Volkswagen pedig már az ötvenes években is gyártott autókat Sanghajban. Nemrég Berlinben tárgyalt Li Csiang kínai miniszterelnök, akivel megállapodtak az együttműködés folytatásában.

Miért korlátozza akkor az oktatási miniszter a Konfuciusz Intézetek működését? Mert a kémelhárítás erre hívta fel a német kormány figyelmét. Az Alkotmányvédelmi Hivatal éves jelentése egyértelműen fogalmaz: a kínaiak aktivitása, a velük való együttműködés az oktatás területén fenyegeti az egyetemi szabadságot. Az FDP ennek alapján a Bundestagban kerek-perec azt javasolta, hogy tiltsák ki ag intézeteket az oktatási rendszerből Németországban - emlékeztet a Deutsche Welle.

“Ezek után a német egyetemeknek kritikus szemmel kell megvizsgálniuk az együttműködést a Konfuciusz Intézetekkel” - jelentette ki az oktatási miniszter. A német belügyminisztérium is úgy nyilatkozott, hogy at intézetek biztonsági kockázatot jelentenek. Az ellenzéki kereszténydemokrata CDU arra hívta fel a figyelmet, hogy a Németország területén működő kínai intézményekben rendőrök is dolgoznak, akik igyekeznek befolyásolni és megfélemlíteni a Németországban élő kínai állampolgárokat.

Ilyen esetek előfordultak azokban a Konfuciusz Intézetekben, amelyek a Duisburg-Essen, illetve Hannover Egyetemek mellett működtek. Néhány egyetem már fel is mondta az együttműködési szerződést a Konfuciusz Intézettel: Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg és Trier.

Kitiltják-e a Konfuciusz Intézeteket a német egyetemekről? “Nem, egy általános tilalom értelmetlen lenne” - hangsúlyozta Walter Rosenthal, a német rektori konferencia elnöke, aki a Handelsblattnak nyilatkozott.