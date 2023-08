Külföld :: 2023. augusztus 13. 21:18 ::

Washington siettetné az izraeli-szaúd-arábiai megegyezést.

Washington még az amerikai elnökválasztás előtt szeretné tető alá hozni a szaúd-arábiai-izraeli békeszerződést, azaz a legújabb Ábrahám-egyezményt. Szaúd-Arábia királya viszont úgy véli, hogy a mostani szélsőjobboldali, zsidótelepítő izraeli kormánnyal egyelőre nem lehet békeszerződést aláírni. Mindenesetre Rijád készül az Izraellel való megegyezésre, s ezért a palesztinokat igyekszik különféle gesztusokkal, így jelképes értékkel bíró nagykövetség „nyitásával” kiengesztelni. Az izraeli külügyminiszter máris kijelentette: Izrael nem engedélyezi semmilyen képviselet megnyitását az általa ellenőrzött területeken – írja a maariv.co. il, az aljazeera.net és az alquds.com.

Szaúd-Arábiában negyedmillió palesztin menekült él

Az utóbbi napokban egyre több hír érkezik a Szaúd-Arábia és Izrael közti békeegyezményre, vagy ahogyan mostanában nevezik, a kapcsolatok normalizálására irányuló kezdeményezések előrehaladott állapotáról. A két térségi hatalom megbékélését leginkább Washington szorgalmazza, mert nem szeretné, ha Kína vagy Oroszország ezen a téren is növelné befolyását a Közel-Keleten. A Fehér Ház azonban az elmúlt napokban többször is cáfolta a hírt, miszerint nagy vonalakban máris megegyezés történt volna a normalizálásról. Washingtonban a cáfolathoz hozzáfűzték, hogy Szalmán bin ’Ábd ul-’Ázíz Ál Szá’úd, szaúd-arábiai uralkodó azért nem siet áldását adni az újabb Ábrahám-egyezményre, mert Izraelben minden eddiginél szélsőségesebb zsidótelepítő kormány van hatalmon.



A palesztin menekültek visszatérésének jelképe: a kulcs és a jeruzsálemi Templom-hegyen álló Szikla-mecset

Szalmán bin ’Ábdul ’Ázíz Ál Szá’úd szaúd-arábiai királyt – pontosabban, a királyság ügyeinek de facto első számú irányítóját, Muhámmád bin Szalmán koronaherceget egyelőre az is visszatartja az Izraellel való diplomáciai összeborulástól, hogy a mindenkori szaúd-arábiai uralkodó egyben az iszlám vallás két legszentebb mecsetének, a mekkai és a medinai őre, s mint ilyen, Rijád a zsidó állam 1948-as megalakulása óta a palesztinok visszatérési jogának (hákk el-’audá-حق العودة) egyik leghangosabb követelője. Nem beszélve arról, hogy a királyság területén több mint negyedmillió palesztin menekült, illetve azoknak leszármazottai élnek, akik hivatalos megindokolás szerint azért nem kaphatnak állampolgárságot, nehogy elveszítsék a jogot a hazatérésre...



Nájif Bándár esz-Szudájri (balról) Ammánban átnyújtja megbízólevelét Mádzsdi el-Hálidinek (fotó: Szaúd-Arábiai Külügyminisztérium)

Rijád keresi az árulását némileg palástoló fügefalevelet

Rijád szeretné normalizálni kapcsolatát Izraellel, amire a jelek szerint nemsokára sor kerül. Ám közben azzal is tisztában van, hogy lépése egyben a testvérinek mondott palesztin nép elárulását is jelenti. A kapcsolat fölvételének bejelentése előtt Szaúd-Arábia most keresi azt a bizonyos fügefalevelet, vagy talán többet is, árulása erkölcsi mértékének takargatására, csökkentésére. Ilyen fügefalevélnek számít az, hogy Rijád első ízben nevezett ki nagykövetet Palesztina Államba (pontosabban, állam híján a Palesztin Nemzeti Hatóság területére – H. J.), illetve főkonzult az Izrael által már 1980-ban annektált Kelet-Jeruzsálembe – jelentették be szombaton ’Ammánban, a Jordán Hásimita Királyság fővárosában. Nájif Bándár esz-Szudájri Palesztina ’ammáni nagykövetségén átnyújtotta megbízólevelét Mádzsdi el-Hálidinek, Mahmúd ’Abbász palesztin elnök diplomáciai ügyekért felelős főtanácsadójának. A szombati diplomáciai eseményen jelen volt ’Átá Alláh Hájrí, Palesztina ’Ammánban akkreditált nagykövete is.



A Szaúd-Arábiai Külügyminisztérium twitteres bejelentése a nagyköveti kinevezésről

A Palesztinába kinevezett szaúd-arábiai nagykövet, illetve/és főkonzul pedig nem más, mint a diplomata és író Nájif bin Bándár esz-Szudájri, aki egyben Szaúd-Arábia jordániai nagykövete is. Amint az a Szaúd-Arábiai Külügyminisztériumnak a nagyköveti, illetve főkonzuli kinevezést bejelentő Twitter-bejegyzésében is áll: Nájif Bándár esz-Szudájrit rendkívüli, nem rezidens szaúd-arábiai nagykövetté, illetve jeruzsálemi főkonzullá nevezték ki.

Az irodával nem rendelkező nagykövetség és konzulátus

Megjegyezzük, hogy Szalmán bin ’Ábdul ’Ázíz Ál Szá’úd, szaúd-arábiai király mostani nagyköveti, illetve főkonzuli kinevezése valójában nem sokkal több jelképes gesztusnál (fügefalevél), mert a „nem rezidens” nagykövet, illetve főkonzul csak jelképesen járhat el az ügyekben, miután nem rendelkezik önálló jogokkal, s ezen kívül a „nem rezidens nagykövetséggel” rendelkező országoknak nincs állandó nagykövetségi, illetve konzulátusi irodája. Az izraeli külügyminiszter, Éli Kohén (Likud) – dacára annak, hogy a zsidó állam nagyon szeretné normalizálni a kapcsolatokat Szaúd-Arábiával, nagyon gyorsan, már ma reggel elutasítóan reagált a szaúd-arábiai nagykövet, illetve jeruzsálemi főkonzul kinevezésének hírére.



Éli Kohén izraeli külügyminiszter: Izrael nem engedélyezi semmilyen képviselet megnyitását (fotó: Olivia Pitosi)

A megszálló nem engedélyezi semmilyen képviselet megnyitását

A Kelet-Jeruzsálemben megjelenő El-Kudsz arab nyelvű napilap az FM 103-as izraeli rádióállomást is idézve az izraeli külügyminiszter gyors reagálásáról így ír:

Éli Kohén izraeli külügyminiszter vasárnap reggel kijelentette: kormánya nem engedi meg, hogy Szaúd-Arábia képviseletet nyisson az ellenőrzése alatt álló (helyesen: megszállása alatt álló – H. J.) területeken. Velünk nem egyeztettek, ezért aztán nem engedjük meg semmilyen diplomáciai képviselet megnyitását. Kohén külügyminiszter arról is elmondta véleményét, hogy Szaúd-Arábia nagykövetet nevezett ki Palesztinába, illetve főkonzult Jeruzsálembe: Szaúd-Arábia azt akarja üzenni a palesztinoknak, hogy nem felejtették el őket (pedig dehogynem – H. J.), de mi nem engedjük meg, hogy egyes országok konzulátust nyissanak, mert ez ellentétes az elképzeléseinkkel. A normalizálásra (a diplomáciai kapcsolatok fölvétele az úgynevezett Ábrahám-egyezmények keretében – H. J.) irányuló tárgyalásoknak nem a palesztin kérdés a legfontosabb pontja (hanem az Irán elleni közös fellépés… – H. J.). A Binjámin Netanjáhu vezette Likud már korábban is kötött békeszerződéseket, s ezzel bebizonyítottuk, hogy a palesztinok nem jelentenek akadályt (miután az elmúlt években az „arab testvérek”, így az Egyesült Arab Emírségek, Báhrájn, Marokkó és Szudán egymás után szúrták hátba a palesztin népet – H. J.). Most azon lehetőség előtt állunk, hogy még az amerikai elnökválasztás előtt történelmi békeszerződést kössünk Szaúd-Arábiával – idézi Éli Kohén izraeli külügyminisztert a kelet-jeruzsálemi El-Kudsz.

Amerika tart Kína közel-keleti befolyásának növekedésétől

Az izraeli Má’árív az Izrael és Szaúd-Arábia közti diplomáciai kapcsolatfölvételre irányuló kezdeményezések előrehaladott állapotát azzal magyarázza, hogy a békemegállapodásra irányuló megbeszélések fölgyorsítása érdekében Muhámmád bin Szalmán szaúd-arábiai trónörökös mintegy két héttel ezelőtt ebben az ügyben megbeszélést folytatott Jake Sullivannal, Joe Biden elnök nemzetbiztonsági főtanácsadójával a Vörös-tengerparti Dzsiddában.



Hoszejn Ámír Ábdolláhján iráni, Csin Kang kínai és Fejszál bin Farhán Ál Szaúd szaúd-arábiai külügyminiszter Pekingben az idén márciusban (fotó: Saudi Press Agency)

Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy Amerika még az elnökválasztások előtt szeretné tető alá hozni a szaúd-arábiai-izraeli békeszerződést, azaz az újabb Ábrahám-egyezményt. Már csak azért is, nehogy ezt a feladatot nemrégiben a Rijád és Teherán diplomáciai kapcsolatának újrafelvételét is tető alá hozó nagy rivális, lábát a közel-keleti térségben is egyre inkább megvető Peking végezze el.

