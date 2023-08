Külföld :: 2023. augusztus 16. 10:16 ::

Phenjan szerint menedékjogot szeretne kapni az önkéntes négerük, mert Amerikában rasszizmus van

Phenjan szerdán azt állította, hogy Travis King, az amerikai hadsereg közlegénye elismerte, hogy júliusban illegálisan kelt át a határon Észak-Koreába, és menedékjogot szeretne kapni az országban vagy máshol.



A 23 éves Travis King július 18-án lépte át az Észak- és Dél-Koreát elválasztó demilitarizált övezet (DMZ) határát.

Az észak-koreai állami hírügynökség (KCNA), amely kedden először számolt be a történtekről, azt írta, hogy az ügyben folytatott vizsgálat során King elismerte, illegálisan hatolt be Észak-Koreába, és ezt azzal indokolta, hogy "rossz érzéseket táplált az amerikai hadsereggel szemben az embertelen bánásmód és faji megkülönböztetés miatt", és azt is állította, "kiábrándult az egyenlőtlen amerikai társadalomból".

Martin Meiners alezredes, a Pentagon szóvivője kedden azt mondta, ezeket "az állítólagos közléseket" nem tudják ellenőrizni, és továbbra is azt tartják szem előtt, hogy a katona biztonságban hazatérjen, és erre minden lehetséges csatornát felhasználnak.

Az Egyesült Államok és Észak-Korea között nincs diplomáciai kapcsolat.

A szolgálati idejét letöltő King, aki a Yonhap dél-koreai hírügynökség szerint megtagadta a pénzbírság megfizetését azért, mert Szöulban megrongált egy rendőrautót, egy dél-koreai fogolytáborban töltött büntetés után már hazatérhetett volna az Egyesült Államokba, ahol azonban további "adminisztratív intézkedéssel" kellett volna szembenéznie. Ahelyett, hogy felszállt volna a repülőgépre, egy határmenti faluba látogató turistacsoporthoz csatlakozott, és a csoporttól elszakadva átkelt Észak-Koreába.

Az amerikai védelmi minisztérium vizsgálatot folytat az ügyben.

