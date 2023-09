Külföld :: 2023. szeptember 18. 21:33 ::

Netanjahu Elon Musknak: félő, hogy gépek fogják az embereket irányítani

A mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségekről, illetve veszélyekről beszélgetett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Elon Musk amerikai milliárdos üzletemberrel, a korábban Twitterként ismert X közösségi platform tulajdonosával a kaliforniai San Joséban hétfőn.

Az izraeli kormányfő úgy vélekedett, hogy a mesterséges intelligencia (MI) egyszerre lehet "áldás és átok is", s az emberiség válaszúthoz érkezett, ahol döntenie kell a két lehetőség között. "Feltehetőleg már csak pár évünk van, hogy alkalmazkodjunk az MI-forradalomhoz" - hangsúlyozta Netanjahu.

Mint mondta, a mesterséges intelligencia előnyei kézenfekvők, a veszélyek pedig "a demokrácia lerombolásában, a gondolkozás manipulációjában, a bűnszervezetekben és a mesterséges intelligencia által gerjesztett háborúkban rejlenek".

Félő, hogy "gépek fogják az embereket irányítani, és nem fordítva" - tette hozzá.

Musk Netanjahuhoz hasonlóan ellenőrzési mechanizmusokat sürgetett. Az üzletember úgy fogalmazott, hogy a mesterséges intelligencia "jelentheti a legnagyobb veszélyt a civilizációra".

Az izraeli kormányfő a beszélgetés során elismerően szólt arról, hogy Musk fellépett az antiszemitizmussal szemben a közösségi médiában.

Netanjahu látogatása alatt tüntetés volt Kaliforniában az izraeli igazságügyi rendszer átalakítása ellen. A Muskkal folytatott beszélgetésben az izraeli kormányfő azzal indokolta kormánya lépéseit, hogy az izraeli legfelsőbb bíróság túl nagy hatalommal bír, s a kabinet erőegyensúlyra törekszik.

Netanjahu az ENSZ Közgyűlésének kedden kezdődő csúcsszintű hetén találkozik Joe Biden amerikai elnökkel is New Yorkban, továbbá megbeszélést tervez Olaf Scholz német kancellárral, Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnökkel és Recep Tayyip Erdogan török államfővel is.

(MTI nyomán)