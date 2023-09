Külföld :: 2023. szeptember 27. 09:36 ::

Külföldi ügynökökké nyilvánítaná a nonprofit szervezeteket a boszniai Szerb Köztársaság

A külföldről finanszírozott nonprofit szervezetek külföldi ügynökökké nyilvánításáról kezdődött vita a boszniai Szerb Köztársaság parlamentjében kedden, a szavazást várhatóan még a héten megtartják.

Az új törvény külön jogi rendszert hozna létre azon civil szervezetek számára, amelyek bármilyen külföldi finanszírozásban vagy más külföldi eredetű támogatásban részesülnek, bejegyzésüket és fenntartásukat pedig regisztrációs és pénzügyi beszámolási kötelezettséghez kötné. A jogszabály egyben azt is megtiltaná, hogy a külföldi befolyás alatt álló szervezetek bármilyen politikai tevékenységet végezzenek, vagyis nem dolgozhatnának politikai pártoknak vagy pártokkal, illetve nem folytathatnának kampánytevékenységet sem.

A törvénytervezetet korábban az Európai Unió is bírálta, mert szerinte fenyegeti a nonprofit szervezeteket, és nem teremt biztonságos környezetet tevékenységüknek.

Nem ez az első törvény, amely felháborodást keltett Bosznia-Hercegovinában és az Európai Unióban. Korábban a többségében szerbek lakta országrész parlamentje olyan jogszabályokat is megszavazott, amelyek figyelmen kívül hagyják az alkotmánybíróság vagy a nemzetközi főképviselő döntéseit.

Bosznia-Hercegovina 2022-ben kapta meg az uniós tagjelölti státust, a csatlakozási tárgyalások azonban még nem kezdődtek el. Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke az utóbbi két évtizedben többször is országrészének elszakadása mellett állt ki, és több olyan törvényt is sikerült elfogadtatnia, amely a boszniai Szerb Köztársaság függetlenné válását segíti elő. Ezek között szerepelt a szövetségitől független adó- és igazságügyi rendszer felállítása is.

(MTI)