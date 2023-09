Külföld :: 2023. szeptember 28. 17:09 ::

Változnak az idők: zsidó légvédelmi rendszer fogja oltalmazni a németeket

Aláírták csütörtökön Berlinben az Arrow 3 nevű izraeli légvédelmi rendszer németországi telepítéséről szóló szándéknyilatkozatot, a megállapodást mindkét ország védelmi minisztere történelmi jelentőségűnek nevezte.



Fotó: Getty Images

Boris Pistorius német védelmi miniszter az aláírási ceremónia után tett nyilatkozatában kiemelte, hogy hazája nem várhat egy európai rendszer kifejlesztésére, a légtér védelméről "most kell gondoskodni". Azonban az Arrow 3 nem csak Németországot védi, mert az európai NATO-partnereket is szolgáló úgynevezett Európai Égi Pajzs Kezdeményezés (European Skyshield Initiative, ESSI) részeként telepítik. Hozzátette, hogy a beszerzésről szóló szándéknyilatkozat aláírásának napja "túlzás nélkül történelmi".



Fotó: Tobias Schwarz / AFP

Hasonlóan fogalmazott Joav Galant izraeli védelmi miniszter, mint mondta, "két egyszerű aláírással történelmet írtunk". Németország mindig is kiállt Izrael biztonságáért, és az izraeliek büszkék, hogy most hazájuk segíthet Németországnak - tette hozzá. Megjegyezte, hogy "holokauszttúlélők leszármazottjaként" ez személyesen is sokat jelent számára.



A végleges szerződést várhatóan novemberben kötik meg. Az izraeli-amerikai fejlesztésű rendszer kiépítése a tervek szerint két évig tarthat. Az amerikai külügyminisztérium augusztusban járult hozzá a németországi értékesítéshez.

A német kormány az ország védelmi képességének fejlesztésére elkülönített 100 milliárd eurós alapból finanszírozza a beruházást. Az alap felállítását 2022 februárjában, az Ukrajna elleni orosz támadás első napjaiban határozták el.

(MTI)