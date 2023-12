Külföld, Tudomány és technika :: 2023. december 1. 14:14 ::

Rendszerbe állnak a Túlélők Németországban

Két éven belül minden nagyobb német város különleges rendőri egységénél készenlétben áll egy Survivor R páncélozott jármű, mert a Rheinmetall addig szállítja le a múlt évben megrendelt 55 darabot.



Már csak az a kérdés, kik ellen fogják bevetni ezeket az előttünk álló harminc évben

Hamarosan mind a 16 németországi tartomány fővárosában bevethető lesz a 6,5 méter hosszú, 2,9 m magas és ugyanilyen széles páncélozott jármű, de a regionális központok rendőrségeinek különleges egységeihez is érkezik egy-egy Survivor R, amelyekkel az 1964 óta használt TM-170-eseket váltják le.

A korábban vásárolt hat darabon felül tavaly 55-öt rendelt belőle a német rendőrség, garantálva, hogy a 84 milliós országban bárhol gyorsan bevethetők legyenek, főleg terrorelhárítást, oszlatást és elrettentést igénylő helyzetekben. Erre az a biztosíték, hogy a 340 lóerős, négykerék-meghajtású monstrum úgy is képes 100 km/h-s sebességgel haladni, hogy a sofőrrel együtt 11 kommandós zötykölődik benne, és a gyári adatok alapján 800 km-t képes megtenni egy tank gázolajjal.

A német Rheinmetall MAN Military Vehicles és az osztrák Achtleitner több mint tíz évvel ezelőtt kezdte fejleszteni a guruló erődöt a MAN-TGM teherautó futóművére. A Survivor R hermetikusan zár, és speciális, belső keringetésű légszűrő és -frissítő szellőzőrendszere révén még a levegőbe juttatott biológiai fegyverekkel szemben is védelmet nyújt, sőt, sugárzó anyagok sem jutnak be az aknák elől is védő utasterébe.

Mondhatni, úgy képes maga körül könnygázfelhőt létrehozni, hogy a járműben senkinek sem kell védőmaszkot húznia. Hő- és lövedékálló gumiabroncsaival (365/85 R20) a lángoló barikádon is át tud hajtani, de tolólap és úgynevezett döfőorr (Rammsporn) is dukál hozzá. A 30 fokos emelkedő sem okoz neki gondot, de 17 fokig oldalra is képes dőlni, csak utána borul. Lövedékálló szélvédőjét a magas nyomású mosórendszer fél másodperc alatt letakarítja, de az sem elhanyagolható, hogy a figyelőtornyánál lévő géppisztolyos álláson egy Krauss-Maffei Wegmann FLW 100 távirányítható sorozatlövő kapott helyet. Páncélzata az AK–47-es gébkarabély lövedékeinek is ellenáll, de a szárazföldi akna sem tehet benne kárt. Harminc éven át szeretnék használni.

(Zsaru Magazin)