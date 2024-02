Külföld :: 2024. február 25. 21:33 ::

Csodás szabadulás: elengedte a talibán a 84 éves szélsőjobboldali írót

Herbert Fritz szélsőjobboldali írót 2023 májusában tartóztatta le a talibán, miután a 84 éves öregúr az országba utazott. Konkrét vád és ítélet nélkül volt fogva tartva "kémkedés" miatt.

282 nap fogság után Fritz úr ismét szabad ember. Persze nem a talibán enyhült meg hirtelen, hanem Karl Nehammer osztrák kancellár közbenjárása miatt szabadulhatott ki az idős író. Karl Nehammer szövetségi kancellár és Alexander Schallenberg külügyminiszter többször is kampányolt az osztrák "szabadon bocsátásáért és hazatéréséért".

"Külön köszönetet mondunk katari partnereinknek és az EU kabuli képviseletének a diszkrét és bizalomteljes együttműködésért, amelynek köszönhetően Fritz úr végül visszatérhetett Ausztriába" - közölte a külügyminisztérium.

Herbert Fritz vasárnap hagyta el repülővel Afganisztánt. Dohába repült, majd onnan tovább Ausztriába. Ezekben az órákban is úton van, családja pedig rendkívül hálás a hathatós közbenjárásnak.



Herbert Fritz (jobbra) családja körében (fotó: Krone KREATIV)

A külügyminisztérium már a kezdetektől rendszeres kapcsolatban volt a férfi családjával, és aktívan kereste a helyzet megoldását. Egy kabuli börtönben fogvatartott Fritz társalapítója volt az 1988-ban betiltott osztrák szélsőjobboldali Nemzeti Demokrata Pártnak (NDP). A férfi szabadon engedését sürgető jobboldali osztrák Szabadságpárt (FPÖ) közlése szerint Fritz könyvéhez végzett kutatómunkát Afganisztánban. A Der Standard szerint a férfit azért vették őrizetbe, mert egy "szélsőjobboldali" magazinban megjelent egy általa írt cikk Vakáció a tálibokkal címmel, amelyben kedvező színben tüntette fel a tálib rezsimet. Ennek fényében különösen érthetetlen, miért tartották fogva, ráadásul ennyi ideig.

Az újság azt is tudni vélte, hogy az idős kalandor korábban is szeretett veszélyes helyekre járni. Így például megfordult Afganisztánban az 1980-as években, de pár éve meglátogatta a Szíria északi részén, az Iszlám Állam ellen harcoló kurdokat is.

(MTI, Kronen Zeitung nyomán Kuruc.info)