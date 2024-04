Külföld :: 2024. április 12. 10:35 ::

FBI-igazgató: minden eszközre, minden emberre és minden forrásra szükség van most a terrorfenyegetések ellen

Az Egyesült Államokat fenyegető összehangolt terrortámadás megnövekedett veszélyével érvelve kért megnövelt költségvetési forrásokat az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója csütörtökön kongresszusi meghallgatásán.

Christopher Wray a Képviselőház 2025-ös költségvetésről szóló bizottsági ülésén azt hangoztatta, hogy október 7. után külföldi terrorszervezetek sora szólított fel támadásokra amerikaiak és szövetségeseik ellen. Megállapította, hogy a legközvetlenebb veszélyforrást ma az jelenti, hogy a felszólításokból ösztönzést merítve egyének, vagy kisebb csoportok követnek el belföldön terrortámadást.

Hozzátette azt is, hogy az Iszlám Állam afganisztáni szervezete által Moszkvában végrehajtott támadás növeli a valós aggodalmat egy összehangolt terrorista akció miatt is.

"Minden eszközre, minden emberre és minden forrásra szükség van most, hogy képesek legyünk megküzdeni a fenyegetettséggel és fenn tudjuk tartani az amerikaiak biztonságát" - fogalmazott az FBI igazgatója, és hozzátette, hogy most nem annak van itt az ideje, hogy költségvetési csökkentés, vagy bármilyen visszalépés következzen be.

Az amerikai hatóságok Idaho Államban a hétvégén vettek őrizetbe egy tizenévest, akit azzal gyanúsítanak, hogy az Iszlám Állam nevében készült terrorakcióra egy templomban.

A 18 éves férfit szombaton fogták el egy nappal az állítólag kitervelt terrorakció előtt. Az ügyészség vádirata szerint Alexander Mercurio azt tervezte, hogy gyúlékony anyaggal, bozótvágó késsel és fémcsővel, valamint az apjától ellopott lőfegyverrel támadja meg az otthona közelében működő templomot vasárnap Coeur d'Alene városában.

A nyomozás megállapítása szerint Alexander Mercurio keresztény vallású szülei akarata ellenére áttért a muzulmán hitre.

Állítása szerint a koronavírus-járvány kezdetén, az iskolabezárások idején, gyerekként vette fel a kapcsolatot az Iszlám Állam egy csoportjával. Ezt követően mintegy két éven keresztül kommunikált a Szövetségi Nyomozó Iroda fedett ügynökeivel, akik az Iszlám Állam tagjainak adták ki magukat.

(MTI)