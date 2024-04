Külföld, Migránsbűnözés :: 2024. április 12. 12:05 ::

Tizenéves terroristapalánták terveztek keresztényeket és rendőröket gyilkolni Germanisztánban

Iszlamista indíttatású terrormerénylet előkészítésének gyanújával tartóztattak le három fiatalkorút a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartományban - közölte pénteken a düsseldorfi főállamügyészség.

A 15-16 éves fiatalokat még húsvéthétvégén vették őrizetbe az ügyészség antiterrorista központjának (ZenTer NRW) kezdeményezésére, azóta vizsgálati fogságban vannak - közölte az ügyészség, megerősítve a Bild című lap értesülését.

Az egyik szervezkedő lánynak (Albina H.) írtak az állampolgárságairól, a német mellett marokkói útlevele is van, már az apja is rendőrség látókörébe került korábban terrorista szervezet finanszírozása miatt, öt évvel ezelőtt pedig egy, a kocsijában talált pisztoly miatt indult eljárás ellene. Késes és Molotov-koktélos támadásokat terveztek keresztény templomoés rendőrörsök ellen, de lőfegyverek beszerzését is tervezték.

A közlés szerint alapos a gyanú, hogy a tinédzserek "súlyos, az államot fenyegető erőszakcselekmény" elkövetését határozták el.