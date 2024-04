Külföld, Háború :: 2024. április 16. 22:39 ::

Fegyvergyártásra buzdítja Japánt az Egyesült Államok - nem tudják már ellátni az összes "demokráciát"

Japán fegyveriparban betöltött szerepének növelésére szólította fel kedden a tokiói vezetést az Egyesült Államok tokiói nagykövete arra hivatkozva, hogy az Egyesült Államok "már nem képes a világ összes demokráciájának ellátására".

Rahm Emanuel, az Egyesült Államok tokiói nagykövete kedden a Mitsubishi Heavy Industries F-25-ös vadászrepülőgép-gyárába látogatva az Egyesült Államok és Japán közötti védelmi ipari együttműködés megerősítését hangsúlyozta, amelyet kulcsfontosságúnak nevezett a biztonsági szövetség megerősítése szempontjából.

Az Egyesült Államok egyedül már nem képes az összes demokrácia ellátására - jelentette ki a nagykövet, a feleket a kollektív biztonság növelésére felszólítva az ukrajnai háború és a gázai konfliktus okán.

Kisida Fumio japán miniszterelnök Joe Biden amerikai elnökkel tartott áprilisi találkozóján Washingtonban megerősítette Japán elkötelezettségét a védelmi együttműködés terén.

Japán jelentős engedményeket vezetett be a fegyverexportra vonatkozó szabályok terén is: lehetővé tette a halálos fegyverek értékesítését az azok bevetését engedélyező országokban, továbbá a britekkel és az olaszokkal közösen gyártott vadászrepülők külföldi értékesítését is engedélyezte, amely során Japán hazai gyártású PAC-3 rakétákat szállíthat az Egyesült Államokba, ahol döntés születik a fegyverek ukrajnai bevetésének részleteiről.

(MTI)