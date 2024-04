Külföld :: 2024. április 18. 22:16 ::

Betiltották az "Izrael-tagadó" szélsőbalos "Palesztina" rendezvényt Lille-ben - Párizsban pedig az iszlamofóbiaellenes antiszemiták ellen léptek

A közrend megzavarásának veszélyére hivatkozva az észak-franciaországi Lille egyeteme lemondta, majd a francia rendőrség betiltotta az Engedetlen Franciaország vezetőjének, Jean-Luc Mélenchonnak "Palesztináról" tervezett konferenciáját, amelyet a radikális baloldali politikus Rima Hassan francia-palesztin emberi jogi aktivista részvételével tartott volna csütörtökön.

A konferenciát eredetileg a lille-i egyetemen tartották volna, de az intézmény lemondta a rendezvényt, mert attól tartott, hogy a nemzetközi feszültségek nem teszik lehetővé "a viták nyugalmát". Az Engedetlen Franciaország nevű párt ezután bejelentette, hogy a konferenciát más helyszínen tartják meg.

A prefektúra szerint azonban "a több szervezet által közzétett mozgósítási felhívások gyülekezésekhez (...) és összecsapásokhoz vezethetnek a köztereken a fokozott geopolitikai feszültségek légkörében". A hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy a biztonsági erőket csütörtökre már kirendelték a Lille-Aston Villa európai kupamérkőzés, valamint a varsói gettófelkelésre való megemlékezés biztosítására a lille-i zsinagógához, miközben az országban március végén a legmagasabb szintre emelkedett a terrorkészültség.

"A választási kampány kellős közepén nagyon súlyos precedenst jelent a demokráciánkra nézve az a döntés, hogy lemondanak egy olyan nyilvános rendezvényt, amelyen a politikai ellenzék tagjai vettek volna részt" - jelentette ki Jean-Luc Mélenchon, aki a betiltást "egy banánköztársasághoz illő hatalmi visszaélésnek" nevezte.

A betiltást több helyi képviselő is követelte Emmanuel Macron államfő pártjából és az ellenzéki jobboldalról, mégpedig elsősorban a rendezvény plakátja miatt, amely egy Izraelt, Ciszjordániát és a Gázai övezetet magába foglaló területet ábrázolt, rajta "Szabad Palesztina" felirattal és a konferenciát szervező diákegyesület nevével. A bírálók szerint ez az ábrázolás Izrael állam tagadását jelenti, amit a diákegyesület tagad.

Az Engedetlen Franciaország, amely a Gázai övezetben indított izraeli hadműveletet tette az európai parlamenti választásokat megelőző kampányának középpontjába, elítélte, hogy az izraeli kormány "feltétel nélküli támogatói a konferenciából politikai ügyet csinálnak".

Emmanuel Macron csütörtökön Brüsszelben jelezte, azt szeretné, hogy "mindenki kifejezhesse a véleményét a köztársaság törvényeinek tiszteletben tartásával".

"A köztársaság törvényeinek tiszteletben tartása mellett vagyok. Utána viszont mindig is amellett vagyok, hogy az emberek szabadon kifejezhessék magukat, még akkor is, ha ellenzem az elképzeléseiket" - mondta a francia elnök az európai uniós csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón.

"Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy a mostani időkben minden hang szabadon megszólalhasson, és utána mindenki képes legyen felvenni a harcot a szabadon kifejtett érvekkel" - tette hozzá.

"Nem osztom Jean-Luc Mélenchon látásmódját a dolgokról, sem a közel-keleti konfliktusról, sem sok más kérdésről, de fontosnak tartom, hogy kifejthesse a véleményét. És ugyanez vonatkozik Éric Zemmourra is" - hangsúlyozta Emmanuel Macron.

Éric Zemmour, a francia jobboldali Reconquete! (Visszahódítás) párt alapító elnöke a Nemzeti Konzervativizmus Konferencián (NatCon) szólalt fel szerdán Brüsszelben.

Jean-Luc Mélenchon "Palesztináról" szóló konferenciájával kapcsolatban az államfő elmondta: a rendezvény mellett elkötelezett "bizonyos szervezetek és egyesületek" "egyértelműen antiszemita és anticionista álláspontokat képviselnek".

"A köztársaság bünteti a rasszista és antiszemita megjegyzéseket" - hívta fel a figyelmet. "Vannak bírák, akiknek az a dolguk, hogy ezt megítéljék, és felmérjék a közrenddel kapcsolatos kérdéseket" - mondta Emmanuel Macron.

Eközben Párizsban is betiltott a prefektúra egy rendezvényt: a rasszizmus és az iszlamofóbia ellen vasárnapra tervezett tüntetést, szintén a közrend megzavarásának veszélyére hivatkozva.

A felvonulás, amely a felhívás szerint "a fiatalok elleni rendőri bűncselekményeket ítélte volna el, valószínűleg olyan csoportokat vonzana, amelyek szándékosan keresik az összetűzést a rendfenntartó erőkkel, ami a közrend megzavarásának valós veszélyét hordozza magában" - áll a prefektúra csütörtöki közleményében.

A rendeletben azt is megjegyzik, "hogy a menet, amely a gázai gyerekekre is rá kívánja irányítani a figyelmet, a Közel-Keleten jelenleg tapasztalható feszültségek miatt (...) olyan jellegű, hogy magában hordozza az antiszemita jelszavakat is" - írta a hatóság.

(MTI)