Iráni tisztviselő: nem érte rakétatámadás az országot - de izraeli drónokat lőhetett le a légvédelmük

Az iráni légvédelem működésbe lépése robbanásokat okozott Iszfahán körzetében - közölte egy iráni tisztviselő a Reuters hírügynökséggel péntek hajnalban. Rakétatámadás nem érte az országot - tette hozzá az MTI szerint.

Hasonlóképpen nyilatkozott előzőleg egy katonai szóvivő is az X közösségi oldalon, jelezve, hogy a légvédelem drónokat semmisített meg.



Az iráni hivatalos tv megerősíti, hogy "hatalmas robbanások" történtek Iszfahán tartomány központjában (fotó: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images)

Korábbi hírügynökségi jelentésekben arról számolt be, hogy az izraeli hadsereg csapást mért több célpontra Iránban, de ezt Izraelben hivatalosan nem erősítették meg.

Egy iráni parancsnok az IRNA állami hírügynökségnek reggel úgy nyilatkozott, hogy az incidensben semmilyen kár nem keletkezett.

Az országban a hajnali órákban korlátozták a légi közlekedést, de reggel bejelentették, hogy ezeket az intézkedéseket feloldották.

Iszfahán stratégiai városnak számít, ahol katonai bázisok találhatók, nukleáris kutatási és fejlesztési központok, és a hadsereg elitegységének, a Forradalmi Gárdának is ott van a támaszpontja. Iszfahán tartomány számos iráni nukleáris létesítménynek ad otthont, köztük a natanzi atomkutató-központnak.

Izraelben nem változtatták meg péntek reggel a polgári védelmi előírásokat.

Frissítés: drónokkal támadhattak a zsidók, ugyanolyan sikeresen, mint korábban a perzsák

Izraeli rakéta csapódott be iráni területen, az iráni állami média beszámolója szerint Iszfahán térségében három drónt lőttek le. A városban van az iráni légierő egyik fontos bázisa és egy nukleáris létesítmény is, amelyet azonban nem ért találat – írja a The Guardian nyomán az Index.

Izrael lépését a héten az Egyesült Államok és az Európai Unió vezetői is igyekeztek megakadályozni, tartva attól, hogy ezzel egy visszafordíthatatlan erőszakspirálba sodródhat a Közel-Kelet. A mostani csapás válasz volt az Izraelt az előző hétvégén ért nagy iráni támadásra: annak az előzménye pedig az volt, hogy április 1-jén Izrael Szíriában, Damaszkuszban lebombázta Irán nagykövetségét, és több iráni parancsnokot is megöltek.

Az izraeli kormány azóta már eldöntötte, hogy az előző hétvégi támadásra mindenképp katonai eszközzel fognak válaszolni – hogy miként, az viszont egészen péntek hajnalig kérdéses volt. Pár forgatókönyvet azért már korábban is vázoltak, és a Moszad korábbi igazgatója is véleményezte a minap a kérdést.

Rakéták helyett drónokkal csaptak (volna) le

„Rakétatámadás nem érte az országot” – közölte egy iráni tisztviselő a Reuters hírügynökséggel péntek hajnalban, hozzátéve, hogy dróntámadás történt.

A tisztviselő szerint az iráni légvédelem működésbe lépése okozta a robbanások zaját Iszfahán körzetében. Hasonlóképpen nyilatkozott előzőleg egy katonai szóvivő is az X közösségi oldalon, jelezve, hogy a légvédelem drónokat semmisített meg.

Korábbi hírügynökségi jelentések arról számoltak be péntek hajnalban, hogy az izraeli hadsereg csapást mért több célpontra Iránban, de ezt Izraelben hivatalosan nem erősítették meg.

Israel attacks Iran! Possible targets include the military bases in the region of Ifsahan & Tabrez! pic.twitter.com/Y6arw4TRE5 April 19, 2024

Amerikai kormánytisztviselők azonban megerősítették, hogy Izrael előzetesen figyelmeztette az Egyesült Államokat csütörtökön a pontos részletek ismertetése nélkül, hogy katonai műveletet fognak végrehajtani Irán ellen. A CNN szerint Izrael arról is biztosította a szövetségesét, hogy az iráni nukleáris létesítményeket nem veszik célba.

Hossein Dalirian, az iráni űrügynökség szóvivője egy gúnyos bejegyzést tett közzé az X közösségi oldalán, azt írta:

Azt mondták, hogy 500 öngyilkos drónt és rakétát lőttünk ki, erre most három quadcopterrel válaszolnak, ráadásul mindegyiket lekapcsolták. Azt állítják, hogy korábban nem tájékoztatták Amerikát – áll Dalirian bejegyzésében, utalva Izrael és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokban a közelmúltban kialakult feszültségekre.





حالا اون عملیات رو با 3 تا از این کوادکوپترها خواستن جواب بدن که هر سه‌تاشون سرنگون شدن 😂😂



تازه میگن به آمریکا هم خبر ندادن قبلش :) میگفتن 500 تا پهپاد انتحاری و موشک به سمت ما شلیک شده و اسرائیل تحت بزرگترین حمله پهپادی جهان قرار گرفتهحالا اون عملیات رو با 3 تا از این کوادکوپترها خواستن جواب بدن که هر سه‌تاشون سرنگون شدن 😂😂تازه میگن به آمریکا هم خبر ندادن قبلش :) pic.twitter.com/bdsE4l1gls April 19, 2024

Hogy jutottunk idáig?

A The New York Times időközben még azzal kapcsolatban osztott meg újabb értesüléseket, hogy pontosan milyen módon került sor arra a damaszkuszi támadásra, amellyel elkezdődött a közel-keleti eszkaláció. A lap szerint izraeli tisztviselők az április 1-jei támadás előtt egyáltalán nem gondolták azt, hogy a csapás eszkalációhoz vezethet, és épp ezért Washingtont sem tájékoztatták előzetesen arról, hogy mire készülnek.

Az amerikai lap azt írta , hogy izraeli tisztviselők gyakorlatilag a csapás előtti percekben közölték az Egyesült Államok tisztviselőivel azt, hogy hamarosan bekövetkezik a támadás. Erre az amerikai oldalon azonnal riadóztatták Jake Sullivant, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadóját, Jon Finert, a nemzetbiztonsági tanácsadó helyettesét; Brett McGurköt, Joe Biden közel-keleti koordinátorát és további tisztviselőket is. Ezek a tisztviselők egyből felismerték azt, hogy ennek a csapásnak súlyos következményei lehetnek – mondta az Egyesült Államok tisztviselőinek egyike a The New York Timesnak.

A lap hozzátette, hogy a tisztviselők a nyilvánosság előtt a csapás után is támogatták Izraelt, de zárt ajtók mögött kifejezték az azzal kapcsolatos dühüket, hogy Izrael egy ennyire súlyos akciót az ő tájékoztatásuk nélkül hajtott végre.

A The New York Timesnak nyilatkozó amerikai tisztviselők közül többen úgy vélték, hogy az izraeliek nagyon elszámolták magukat ebben az esetben, arra számítva, hogy Irán nem ad kemény választ – és ezt a nézetet osztotta egy magas rangú iráni tisztviselő is.

Miszkalkuláció = eszkaláció

Az amerikai lap arra is kitért, hogy mindezek fényében világossá vált: az Izrael és Irán között régóta dúló konfliktus íratlan játékszabályai az elmúlt hónapokban drasztikusan megváltoztak, és a két fél egyre nehezebben méri fel egymás szándékait.

Értékelésük szerint a gázai háború tavaly őszi kezdete óta „eszkaláció követett eszkalációt”, és „miszkalkuláció követett miszkalkuációt” – vagyis a felek gyakran elszámolták magukat –, és ez végső soron azzal a veszéllyel fenyeget, hogy akár az egész konfliktus totális háborúvá fajulhat.

Azt, hogy mennyire nem sikerül kiszámítani a másik fél reakcióját, a The New York Times szerint példázza az is, hogy a damaszkuszi csapás után izraeli és amerikai tisztviselők egyaránt úgy számoltak, hogy Irán válasza erősen korlátozott lesz – majd később újra és újra felülbírálták a saját álláspontjukat (és időközben a sajtóban is elkezdtek megjelenni az első figyelmeztetések arról, hogy egy kemény iráni csapás jöhet).

Súlyos következményekkel járhat Izrael válaszcsapása

A világ közben lélegzet-visszafojtva várta, hogyan reagál Izrael. „Olyan helyzetben vagyunk, amikor gyakorlatilag mindenki győzelmet arathat. Irán azt mondhatja, hogy bosszút állt, Izrael azt mondhatja, hogy legyőzte az iráni támadást, az Egyesült Államok pedig azt mondhatja, hogy sikeresen elrettentette Iránt és megvédte Izraelt”– mondta Ali Vaez, az International Crisis Group Iránért felelős igazgatója a lapnak. De hozzátette azt is:

Ha egy újabb kör indul ebben a »szemet szemért«-ben, akkor könnyen elveszhet az események feletti irányítás – nem csak Irán és Izrael, hanem a régió többi része és az egész világ számára.

E véleményt osztotta a The New York Timesnak (anonim módon) nyilatkozó többi amerikai, izraeli, iráni és közel-keleti államokból származó tisztviselő is. Az izraeliek egyébiránt azt is elmondták, hogy a damaszkuszi csapást két hónappal ezelőtt kezdték el tervezni, és a célpontja Mohammad Reza Zahedi, az irán Qudsz elitség szíriai és libanoni parancsnoka volt. Az akciót végül március 22-én hagyta jóvá az izraeli hadikormány, és akkor azt is vázolták, hogy szerintük Irán erre legfeljebb csak korlátozott lépésekkel reagálhat majd.

Az iráni vezetés a damaszkuszi csapás után nyíltan és zárt ajtók mögött egyaránt közölte, hogy válaszolni fognak, ahogyan ez be is következett. Az amerikaiak akkor azon dolgoztak, hogy Iránt mérsékeljék, a hétvégi iráni támadás óta pedig Izraelt igyekeztek lebeszélni a kemény válaszról – most kiderült, hogy sikertelenül.